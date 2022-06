Testujeme skládačku Huawei Mate Xs 2. Tady jsou první dojmy

Horizontálně rozevírací konstrukce, 120Hz displej obtočený kolem vnější strany pantu, luxusní kožená záda… nebo taky chybějící Google služby a aplikace a procesor Qualcomm Snapdragon 888 ochuzený o 5G konektivitu. To je nový a v ČR zatím oficiálně neprodejný telefon Huawei Mate Xs 2, který nám dorazil na testování v redakci Světa Androida. Jde o velmi zajímavé zařízení, na jehož recenzi se můžete těšit do několika málo dní.

Než bude hotové kompletní hodnocení, podělím se o pár prvních dojmů. Podotýkám, že jsem v ruce neměl předchozí modely Mate X ani Mate Xs, takže poznatky nasávám bez ovlivnění těmito telefony a celkově tak nějak “z voleje”. V prvé řadě určitě zaujme hlavně kvalita displeje, který i ve flexibilní podobě vyvolává dojem použití tvrzeného skla a nepřipomíná měkkou fólii. Díky typu rozevírání a důmyslné konstrukci pantu jsou přitom téměř neznatelné stopy po ohybu.

Zatím úplně nenacházím praktickou ani bezpečnostní výhodu vnějšího otevírání oproti vnitřnímu (Galaxy Z Fold), ale třeba se nějaké objeví při delším testování. Chování pantu je nicméně velmi příjemné, dokonce se mění podle směru a úhlu. U P50 Pocket mi to moc nesedělo, ale tady je to super. V určité pozici telefon sám chytře vyhodnocuje, zda má aktivní část displeje ponechat jen na užší ploše, nebo ji kompletně roztáhnout. Není to ale bez much.

Kožená záda Mate Xs 2 jsou luxusní jak vzhledově, tak i na dotek. Ve složeném stavu je telefon perfektně vybalancovaný a líbí se mi, že nikde nic nevystupuje. Po rozložení se zase telefon dobře drží za boční “bradu”, i když se člověk s velkýma rukama často dopouští nechtěných dotyků displeje.

Pohyb po systému je velmi svižný a při takovém poměru stran se samozřejmě hodí i práce s aplikacemi v oknech. Telefon jsem zatím nabíjel jednou a 66W příkon je opravdu příjemný nadstandard. Více v recenzi, k jejíž tvorbě můžete tradičně přispět dotazy v komentářích.

Co dalšího by vás zajímalo o Huawei Mate Xs 2?