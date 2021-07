Huawei Mate X2 recenze: nejlepší ohebný telefon na trhu

Společnost Huawei představila v únoru ohebný telefon Huawei Mate X2, který se však nikdy na náš trh nedostal. Nám se však podařilo jej exkluzivně získat na dlouhodobější testování, s telefonem žijeme přibližně dva týdny a tak máme poměrně dobrou představu o tom, co od něj očekávat. Telefon se snaží konkurovat Galaxy Z Fold 2, který jsme u nás také recenzovali. Hned na úvod je potřeba říct, že v době vydání stál v Číně telefon přes 60 000 Kč a tak jsme měli vysoká očekávání. To, zda se je podařilo naplnit si povíme v dnešní recenzi.

Obsah balení

Telefon Huawei Mate X2 vám přijde ve vzhledné papírové krabičce, po jejíž otevření na vás vykoukne samotný telefon. O něm si ale povíme až později. Po odklopení horního víka s telefonem na nás čekají další dvě krabičky. V jedné se nachází sluchátka, nabíjecí kabel a adaptér, v té druhé pak sponka na vysunutí SIM karty a také obal. Ten má hlavní výhodu v tom, že má malou nožičku, díky které si lze telefon položit třeba na stůl a sledovat video. Balení v nás vzbudilo perfektní první dojem. Kdyby se však Huawei vyšvihnul a v balení telefonu za takovou částku nabízel namísto drátových sluchátek některá ze svých FreeBuds, byla by to naprostá pecka. Škoda.

Kvalita zpracování a ohebný mechanismus

Design Huawei Mate X2 je něco, co je potřeba podrobněji probrat. Tento model totiž nejen dle našeho názoru posouvá éru ohebných telefonů opět o krok dál. Jedním z největších neduhů ohebných telefonů (třeba právě u Samsungu) je mezera mezi displejem v zavřeném stavu. To se však podařilo čínskému gigantovi vyřešit tak, že tam není. Ne, ani milimetr. Prostě neexistuje. Firma navíc tvrdí, že je konstrukce 2x odolnější než tomu bylo u modelu Mate Xs.

To sice potvrdit nemůžeme, ale telefon působí velmi kvalitně. Pant se ohýbá jistě, nikde nic nevrže a nedochází k prohýbání. Displeje se k sobě přichycují magnety, díky čemuž telefon zaklepnete velmi jistě, ale zase není tak jednoduché jej otevřít jednou rukou. To ale asi není tak velký problém. Co se týče pak použitých materiálů, tak ty jsou samozřejmě prémiové s ničím jiným než s kovem a sklem se zde nesetkáte. To se však projevilo také na váze. Telefon totiž váží 295 gramů, což je na telefon opravdu hodně. Musíte si tak uvědomit, že pokud nad podobným zařízením vůbec přemýšlíte, v kapse jej prostě pocítíte a často ho tam vůbec nestrčíte. Huawei Mate X2 je však určen pro ty, kteří jsou schopni využít jej na maximum.

Pokud máte v plánu jej mít přes den zavřený, večer sebou fláknout do postele a koukat na něm na Netflix tak je to sice fajn bonus, ale z váhy a celkových rozměrů mobilu budete na nervy. To si radši kupte normální telefon a nějaký levnější tablet. Naopak pokud denně potřebujete velkou obrazovku a neustále s telefonem nějakým způsobem pracujete, ukazujete různé prezentace či dokumenty, mohla by to být zajímavá volba. Přiznáme se, že ani my nemáme pocit že jsme potenciál displeje využili na maximum a přibližně polovinu dne jsme jej používali v zavřeném stavu. Bylo to prostě pohodlnější a na odepisování, přijímání hovorů, focení nebo procházení webu nám malý displej stačil. Telefon se pak odemyká buď boční čtečkou otisků prstů, která funguje velmi rychle nebo přes rozpoznávání obličeje pomocí selfie kamerky.



Displeje

Displeje jsou jednoznačně hlavním lákadlem celého telefonu. Přední stranu pokrývá tedy 6,45″ OLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí, rozlišením 2700 x 1160 pixelů a 240Hz samplovací frekvencí. Strávili jsme na něm asi 50 % času a v podstatě mu není co vytknout. Má dostatečný maximální jas (až 600 nitů) a sice se odráží trochu více než bychom očekávali ale stále je dostatečně čitelný a to i na přímém slunci. Narušuje jej pilulkový průstřel, kde se nachází 16MPx selfie kamerka se světelností f/2,2. Pro normální selfies je naprosto dostačující, ovšem hlavní zábava přichází při focení selfies zadním fotoaparátem. O tom ale až později.

Po otevření telefonu na vás zazáří 8″ OLED panel, rovněž s 90Hz obnovovací frekvencí, rozlišením 2480 x 2200 pixelů a samplovací frekvencí 180 Hz. To je sice o něco menší hodnota než na předním displeji, ovšem žádné výraznější změny jsme za celou dobu testování nezaznamenali. Displej je i přes nižší samplovací frekvenci rychlý a responzivní. Co nás samozřejmě kromě ohebného mechanismu na telefonu zaujalo v podstatě po pár hodinách používání je fakt, že je displej opravdu plochý a pokud přejedete prstem uprostřed displeje, kde se nachází pant, musíte se opravdu snažit abyste zaregistrovali menší hrbol.

Při běžném užívání to v podstatě nemáte šanci pocítit a opravdu máte pocit, že držíte v rukou tablet. Za zmínku určitě stojí povrchová úprava, kterou sice Huawei nijak nepopisuje, ale prst po displeji klouže opravdu perfektně. Jedinou nevýhodou může být větší zachytávání otisků, takže budete displej často leštit.



Hardware a výkon

O výkon se v telefonu stará čipset Kirin 9000 5G, což je zatím nejvýkonnější čipset od Huawei, který byl použitý například i v modelu Huawei Mate 40 Pro. Je vyráběn pomocí 5nm procesu a osm jader procesoru doplňuje grafický čip Mali-G78 MP24. Sekunduje mu v našem případě 8GB operační paměti RAM a úložiště s kapacitou 256 GB. Dle výsledků testů v benchmarku Geekbench 5 si telefon vysloužil 947 bodů v testu na jedno jádro, 3431 bodů pak v multijádrovém testování. Překonává tak svým výkonem třeba Galaxy S21 Ultra 5G s čipsetem Exynos 2100.

Redaktoři ze serveru GSMArena dokonce vypozorovali, že se výkon telefonu liší v závislosti na tom, který displej zrovna používáte. Některé hry, jako třeba Genshin Imapct jsou na velkém displeji rozmazané a zrovna tento titul se poměrně dost sekal. Dle našeho odhadu běžel maximálně při 30 FPS, spíše méně. Některé hry s displejem problém nemají, třeba PUBG Mobile běželo naprosto bez problémů. Když už hra funguje dobře, je hraní na velkém displeji prostě skvělé. Jen je třeba počítat s tím, že některé tituly mohou zlobit



Uživatelské prostředí

Systémem v Huawei Mate X2 je EMUI 11 postavené na Androidu 10 a samozřejmě nelze počítat s Google službami. Ohebný telefon od čínského giganta bude navíc jedním z prvních modelů, které dostanou Harmony OS 2.0. Pokud jste tedy v poslední době používali nějaký Huawei mobil, budete se zde cítit jako doma. Potěší spousta možností přizpůsobení od Always-On přes ikony až po celé motivy, kterých je na výběr skutečně velké množství.