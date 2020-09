Patent dalšího ohebného Huawei telefonu nápadně připomíná nový Z Fold

Mezi potvrzenými patenty na úřadě CNIPA (China National Intellectual Property Office) se před pár dny objevil nový ohebný telefon od čínské firmy Huawei. S největší pravděpodobností půjde o pokračovatele stávající flexibilní série Mate X, konkrétně pak o model X2. Navázal by na mobily Mate X a Mate Xs. Přímými konkurenty pro tyto přístroje jsou mobily Galaxy Z Fold a Galaxy Z Fold2 od Samsungu. Revoluční flexibilní stoje od Huawei a Samsungu se doposud designově dost lišily. Pokud ale patent teoretického Huawei Mate X2 opravdu vyobrazuje budoucí podobu tohoto mobilu (v článku jsou barevně překreslené výkresy od redakce LetsGoDigital), jeho konstrukce se velmi těsně přiblíží podobě posledního Foldu.

Jak je ze snímků patrné, z nového ohebného telefonu čínské značky by měla zmizet ikonická “brada” a hlavně displej by se tentokrát ohýbal na vnitřní straně pantu. Když k tomu připočteme i obdélníkový modul s foťáky na zádech a vnější displej téměř přes celé jedno křídlo, jako bychom se s přimhouřením oka dívali na výkres Galaxy Z Fold2. I když rozdíly se samozřejmě najdou. Patent zvažovaného Huawei Mate X2 například naznačuje, že mobil bude mít čtyři zadní fotoaparáty s uspořádáním do čtverce a na venkovním displeji bude dvojitý průstřel. Na hlavní velké obrazovce naopak není vidět průstřel, rámeček a ani výřez. Že by neviditelný objektiv pod displejem? Možná. Výkresy také ukazují na to, že by jednotlivá křídla telefonu neměla mít stejnou tloušťku a symetrický tvar.

Registrace patentových výkresů pochopitelně automaticky neznamená, že se přesně tohoto mobilu dočkáme. A že půjde právě o Huawei Mate X2. Může jít jen o pojistku jedné z variant ohebných telefonů, aby se někdy Huawei mohlo postit do výroby “kopie” Foldu. Existence telefonu Huawei Mate X2 už ale byla doposud ohlášena z několika zdrojů. Nyní se třeba objevilo i info, že kódové označení přístroje je TET-AN00 a jeho přezdívka zní Teton.

Jak se vám líbí tento design?

Zdroj: GSMArena