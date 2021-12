Ohebné telefony jsou trendem, což dokazují také slušné prodeje telefonů Galaxy Z od Samsungu. U nás oficiálně Huawei své ohebné mobily neprodává, ale před nějakým časem jsme vám přinesli recenzi na Huawei Mate X2 a jednalo se o opravdu velmi dobrý ohebný telefon. Dokonce jsme pro něj našli slovo nejlepší a nyní chystá čínská firma také konkurenci pro Galaxy Z Flip v podobě chystaného Huawei Mate V.

Huawei Mate V se představí ještě letos

O telefonu příliš zatím příliš informací nemáme, měl by mít ovšem vylepšenou konstrukci a pevnější panty. Dle posledních informací ze sociální sítě Weibo by mohl čínský gigant telefon představit již 23. prosince a vedle něj by mohlo dojít na odhalení nových notebooků, televizí či náramku Huawei Fit Mini. Spekulaci podtrhuje také fakt, že firma odhalila prospekt, na kterém je něco, co vypadá jako ohebný mobil.

Na telefon jsme osobně velice zvědaví, jelikož Huawei má konstrukci u svých ohebných mobilů zvládnutou perfektně. Dokonce lépe, než již zmiňovaný Samsung.

Jak se na telefon těšíte?

Zdroj: GSMArena