7000mAh baterka ve vlajkovém mobilu? Podívejte, kdo ho prý chystá

Větší kapacita baterií a delší výdrž mobilů na jedno nabití je věc, která se řeší snad od prvního smartphonu, možná i déle. Vlajkové modely nejpopulárnějších značek aktuálně sázení na kapacity dosahující maximálních hodnot kolem pěti tisíc mAh. Pochopitelně můžeme v některých telefonech najít i mnohem “větší” baterie, ale při zúžení výběru na ty takzvaně vlajkové se na vyšší čísla nedostaneme. Jak jistě zkušenější čtenáři z úvodní fotografie odhalili, pozitivní skok by letos mohl provést chystaný Huawei Mate 50 Pro, jehož kapacita baterie má prý činit velmi pěkných 7 000 mAh.

S informací přišel čínský server sina.com a odkazuje na zvěsti přímo z prostředí výrobce. Jestli se domněnka potvrdí, bude to určitě příjemná zpráva. Na odpověď si ale počkáme do léta či podzimu, neboť ještě nebyl oficiálně představen ani model P50. Telefony z této řady bývají představovány na jaře, modely Mate pak na podzim. Pro čínskou firmu je ale letošek další ze série obtížných roků, tak uvidíme. Údajná kapacita kapacita baterie není to jediné, co už je v souvislosti s Huawei Mate 50 Pro předmětem debat. Mluví se i o dvojitém 64mpx foťáku, předním 32mpx senzoru, 120Hz displeji nebo ostrém globálním nasazení systému HarmonyOS.

Jak jste spokojení s kapacitou baterie vašeho mobilu?

Zdroj: hcentral