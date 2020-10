Líbí se vám tapety z nového Huawei Mate 40? Tady je stáhnete…

Máte rádi telefon vizuálně vyladěný do posledního detailu a potrpíte si i na hezkých tapetách? Měli byste tedy zpozornit. Jak možná víte, společnost Huawei nedávno představila nové telefony z řady Mate 40, které poutají pozornost právě i designem. Jak už to tak bývá, nový model telefonu s sebou automaticky přináší i balík unikátních tapet. Ty se přitom velmi často podaří z telefonu nějakým způsobem vyšťourat a mohou si je pak užít i majitelé jiných přístrojů. Teď už můžeme říci, že to platí i pro tapety z Huawei Mate 40.

Pokud si tento nový a extrémně výkonný telefon nechcete kupovat, třeba kvůli absenci Google služeb nebo prostě jen kvůli jeho ceně, ale chcete mít alespoň trochu zprostředkovaný prožitek z něj, můžete sáhnout právě třeba po tapetách. Nový Huawei Mate 40 přichází ve třech standardních variantách (když nepočítáme limitovanou edici RS) s různými parametry, ale tapety jsou v nich stejné. Jde o 17 pozadí, mezi kterými jsou přírodní prvky i abstraktní výtvory. Všechny jsou ve 2K rozlišení 2772 x 2772 px. Chcete je? Můžete směle stahovat. V galerii výše jsou pouze náhledy.

Zdroj: Gizmo