Huawei Mate 30 Pro bude v ČR za 4 týdny. Uspěje tu bez Google aplikací?

Poslední mobilní vlajkové lodi společnosti Huawei se konečně dočkají i zákazníci v ČR. Model Mate 30 Pro půjde u nás oficiálně do prodeje už za pár dní. Předobjednat ho půjde od 27. ledna, fyzicky k lidem poputuje 10. února. To platí i o oficiálních prodejnách ve Westfield Chodov a Quadrio v Praze. Doporučená cena přístroje přitom bude 23 999 korun a s ní přichází i otázka, zda nový vlajkový telefon Huawei Mate 30 Pro v Česku uspěje. Jako jinde na světě totiž půjde do prodeje kvůli obchodním sankcím od USA bez Google aplikací a mobilních služeb. Překousne tento fakt český zákazník?

Dosavadní globální prodeje přístrojů této značky zatím neukazují, že by nastal kvůli sankcím nějaký problém, omezení se prý ale asi brzy projeví. Telefon je nicméně velkým lákadlem díky svým hardwarovým parametrům, takže by nemusely být chybějící Google prvky až takovou překážkou. Sami jsme velmi zvědaví, jak se bude Huawei Mate 30 Pro v Česku dařit.

Základní specifikace Huawei Mate 30 Pro

Android 10 / EMUI 10

6,53″ displej s rozlišením 1 176 x 2 400 pixelů a HDR10

procesor HiSilicon Kirin 990

fotoaparáty 40 MP hlavní, 8 MP telefoto, 40 MP ultraširoký, 3D TOF + 32 MP přední

baterie s kapacitou 4 500 mAh se 40W rychlonabíjením a 27W bezdrátovým nabíjením

bez jack konektoru

Koupíte si Huawei Mate 30 Pro i bez Google služeb?

Zdroj: Huawei ČR