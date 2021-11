Šíří se to: Huawei otevírá HarmonyOS 2.0 dalším zařízením

Čínská společnost Huawei učinila 23. listopadu další krok v rámci zavádění nového systému HarmonyOS do mobilních telefonů a tabletů. Na území Číny je od této chvíle veřejně dostupná beta verze pro majitele dalších šesti mobilních zařízení. Jde konkrétně o jeden telefon a pět tabletů. Najdete je v seznamu.

Huawei Nova 8 SE Vitality Edition

Huawei MediaPad M5 Youth Edition 8″

Huawei MediaPad M5 Youth Edition 10.1″

Huawei Enjoy Tablet 10.1″

Honor Tablet 5 8″

Honor Tablet 5 10.1″

Kromě toho firma také oznámila, že ještě během letošního prosince pošle hned do šestnácti zařízení HarmonyOS v plné parádě. Na seznamu jsou Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9 Porsche Design, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei Nova 2s, Huawei Enjoy 9 Plus, Huawei MediaPad M5 10.8″, Huawei MediaPad M5 Pro 10.8″, Huawei MediaPad M5 8.4″, Honor 9, Honor V9, Honor Play a Honor Note 10.

Po těchto vlnách je znovu na místě se ptát, zda a kdy se systém vydá do mobilů a tabletů i mimo Čínu. Do světa se zatím s HarmonyOS podívaly například hodinky Huawei Watch 3 Pro nebo nově představené Huawei Watch GT 3.

V jakém přístroji byste rádi HarmonyOS okusili?

Zdroj: hcentral