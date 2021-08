Recenze sluchátek Huawei FreeBuds 4: Nejsou jen další v řadě

Další “tyčinková” sluchátka od Huawei, která vycházejí z původního designu Apple AirPods, nabídnou slušnou eliminaci okolního ruchu, podprůměrnou výdrž a celkem sympatickou cenu. Takže vlastně žádný hlasitý výkřik, který by měl zastrašit konkurenty. Nějak takto jsem na nový model FreeBuds 4 hleděl ještě pár dní předtím, než jsem se pustil do jeho testování. Na první pohled skutečně není znát, že by se mělo od posledních FreeBuds 4i, či možná lépe loňských FreeBuds 3, něco významného změnit. Ale ono toho opravdu málo není. V pozitivním i negativním směru.

Recenze Huawei Freebuds 4

Balení a design

Z hlediska obalu, vzhledu pouzdra a také provedení samotných sluchátek se Huawei skálopevně drží zavedené klasiky (čili dál se veze na AirPods vlně). Obyčejná papírová krabička obsahuje kromě pouzdra s peckami pouze nabíjecí USB-C kabel a základní papírový návod. Pouzdro má znovu tvar kulatého lesklého oblázku, což musím opakovaně pochválit jako mě nejvíc vyhovující variantu u všech TWS sluchátek. Tento vzhled je ovšem dán “tyčinkovou” konstrukcí samotných pecek, kterou zase považuji za méně hezkou a praktickou.

U pouzdra musím znovu pochválit nejen tvar, ale také pevnost pantu. Při otevření a položení na desku stolu spolehlivě drží, stejně tak si poradí i s pohybem v ruce. To spousta jiných konkurentů neumí a je hrozná otrava, když se víčko neustále velmi snadno zavírá. Hodně nemilé naopak je, že oproti loňskému předchůdci nepochopitelně zmizelo bezdrátové nabíjení. V kombinaci s poměrně malou kapacitou baterií, které sice umožňují pecky významně odlehčit, ale dalších pár desetin gramů se jim určitě obětovat mohlo, je to rozhodně mínus.

Technické specifikace

14,3mm měniče s horní frekvencí 40 kHz

Bluetooth 5.2

hmotnost sluchátka 4,1 g

průměr pouzdra 58 mm, výška 21,2 mm

baterie 30mAh ve sluchátku 410mAh v pouzdře

výdrž samotná sluchátka 4 h (bez ANC) / 2,5 h (s ANC) s pouzdrem 22 h (bez ANC) / 14 h (s ANC)

ovládání gesty (včetně hlasitosti)

odolnost IPX4

Není “i”, nejsou špunty

Jak už několikrát zmíněné slovo “pecky” napovědělo, jedná se znovu o model bez silikonových špuntů. Je to logické i z toho důvodu, že se jedná o Huawei sluchátka z klasické číselné řady bez písmenka “i” v názvu. Osobně moc nerozumím tomu, proč výrobci stále na peckovou konstrukci tolik sázejí a že si ji někdo dobrovolně pořizuje, ale to asi můžeme ponechat mému vlastnímu dumání.

V Huawei to nicméně vzali i trochu jako výzvu a FreeBuds4 vybavili čímsi, co nazvali “detekce ušního tvaru”. To se asi dá jednoduše interpretovat jako “vyrobili jsme pevné plastové pecky, které vám nemusí úplně sednou do ucha, ale software to nějak dožene“. Nevím, jestli se to sluchátkům skutečně přesně takto daří, ale zvuk mají v základním nastavení při hudbě i mluveném slovu velmi dobrý. Přednesu skutečně není co vytknout, za což může nejen 14,3 měnič se slušnými basy v každém sluchátku, ale i příjemně zvýšená maximální frekvence s hladinou 40 kHz. Absence špuntů se nicméně může projevit i po stránce (ne)pohodlí, tak se na to připravte.

Plno nových vychytávek

Zmíněná chytrá detekce není jedinou softwarovou novinkou, se kterou sluchátka přicházejí. Jestli jsem v úvodu psal o netušených změnách, měl jsem na mysli hlavně nové zajímavé položky v aplikaci Huawei AI Life, která dělá sluchátkům oporu. Například aktivní potlačení hluku alias ANC sice nově nemá manuální posuvník pro intenzitu. Nahradilo ho jen nudnější a striktnější přepínání mezi “obecným” (silným) a “pohodlným” (slabším) režimem.

Na druhou stranu se objevilo menu Vylepšení poslechu, které přináší několik novinek. Tou nejatraktivnější je asi audio test, který na sobě může každý uživatel provést. Sluchátka posílají do ucha zvuky o různých frekvencích a uživatel odpovídáním na displeji do vlastního profilu definuje, jak má případně software upravit některé hladiny poslechu. Ve stejné nabídce je také vylepšení hlasu pro hovory, což je skutečně trochu znát a jistě si to najde své fanoušky.

Na přepínač u položky Média bych sahal asi jen v krajní nouzi a krátkodobě v případě, kdy potřebujete ve skladbě lépe slyšet zpěv. Počítejte ale s tím, že zvuk zbytku nástrojů a frekvencí se dost zdeformuje. Na něco podobného se připravte u “ekvalizéru” nebo spíš ořezávače horních a spodních frekvencí, který je v aplikaci dostupný také v nové podobě. Bohužel se od aplikace nedozvíte, jaké přesně kmitočty skrze tlačítka zvýhodňuje.

Nejpříjemnější novinkou je pro mě rozhodně nové “šoupací” gesto pro změnu hlasitosti. Toto dřívější FreeBuds 3 neuměla, za což jsem jim taky napsal velké červené mínus. Nový model už v tomto ohledu není pouhým otrokem telefonu či jiného vysílacího zařízení a sluchátka se konečně osamostatnila. Toto zesilovací/zeslabovací gesto tažením a také dlouhý stisk (přijetí hovoru a spouštění/vypínání ANC) mají své funkce pevné. U dvojitého poklepání je na výběr více možností, včetně třeba skákání mezi skladbami. Toto by mi ke spokojenosti stačilo.