Huawei už má možná řešení na své trable s 5G v mobilech

Zdá se to již jako věčnost, kdy sankce uvalené na společnost Huawei citelně zasáhly do hardwarové i softwarové výbavy telefonů této značky. Mimo jiné i u nás je o mobily Huawei slabší zájem hlavně kvůli oficiální nepřítomnosti Google aplikací (alternativním řešením je Gspace) nebo absenci 5G připojení. Druhý zmíněný problém by prý ale mohl být také do budoucna vyřešen. A ne jen oklikou, ale přímo.

Podle zprávy agentury Reuters by společnost Huawei mohla tento problém obejít tak, že by spolupracovala s čínskou společností Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC) na domácí výrobě 5G čipů. Zpráva se odvolává na tři externí technologické výzkumné firmy, které získaly informace ze zdrojů z oboru.

Využití vlastního technologického pokroku a spolupráce se společností SMIC by konečně umožnilo společnosti Huawei začít zahrnovat 5G přímo do svých chytrých telefonů, místo toho, aby aby se spoléhala na speciální příslušenství jako jsou 5G obaly. Celý projekt by měl respektovat americké sankce, které jsou zaměřeny nejen na firmy se sídlem v USA, ale i ty, které ve výrobě využívají americké technologie.

Zdroj: phandroid