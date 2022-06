Legendární značka HTC, která stála za nezapomenutelnými telefony jako HTC One (M7) dávno nešlape do mobilního odvětví tak, jak by si mnozí skalní fanoušci představovali. Namísto toho se firma vrhla do segmentu virtuální reality, ve kterém je poměrně úspěšná. Nyní se hlásí o slovo s modelem HTC Desire 22 Pro, který nabízí právě úzké spojení s tzv. Viverse, což je “vesmír” virtuální reality právě od této značky.

HTC Desire 22 Pro se chlubí 120Hz displejem

Novinka se může pochlubit 6,6palcovým LCD panelem se 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2412 x 1080 pixelů. Narušuje jej malý průstřel v levém horním rohu s 32Mpx selfie kamerkou. Na zadní straně se pak nachází trojice foťáků v čele s hlavním 64Mpx snímačem. Dále je zde 13Mpx ultraširoký a 5Mpx hloubkový snímač.

Pod kapotou tiká čipset Qualcomm Snapdragon 695 s podporou 5G sítí v kombinaci s 8 GB RAM a 128GB úložištěm, které lze rozšířit přes microSD slot. Výdrž dostala na starost 4520mAh baterie s podporou 18W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Nechybí ani certifikace IP67 nebo systém Android 12.

HTC Desire 22 pro

Výbavou jde tedy o střední třídu, která však láká na již zmíněnou kompatibilitu s Viverse. Snadno k němu tedy připojíte různé VR brýle jako třeba HTC Vive Flow. Přímo v mobilu budete mít také virtuální peněženku, ve které můžete manipulovat se svými kryptoměnami či NFT. Telefon se bude prodávat také v Evropě a to za cenu 459 EUR, tedy asi 11 300 Kč. Předobjednávky startují již dnes, k prvním zákazníkům se telefony dostanou 1. srpna. Pokud si jej stihnete objednat do 31. července, dostanete zdarma pouzdro, bezdrátovou nabíječku a také exkluzivní NFT.

Co říkáte na nové HTC Desire 22 Pro?

Zdroj: The Verge