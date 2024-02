Apple umožňuje vrácení peněz za zakoupené zboží do dvou týdnů od nákupu. Těm, co si zakoupili Vision Pro mezi prvními, již tak lhůta brzy vyprší. A oni se teď musí rozhodnout, zda si brýle ponechají, nebo ne. Stále více jich volí druhou možnost a svých, tolik očekávaných brýlí, se nakonec vzdávají.

Nespokojení uživatelé ve svých recenzích nejčastěji zmiňují velmi nekomfortní používání výrobku. Stěžují si například na váhu, která se v závislosti na použití Light Sealu a utažení podpůrného pásku, pohybuje okolo 600 až 650 g. Samotná váha navíc není jediný problém, ale kvůli jejímu nerovnoměrnému rozložení je používání Vision Pro ještě nepohodlnější. Tento nepoměr se přidává k dalším uváděným problémům, jakými jsou bolest hlavy, nevolnost či potíže s orientací v prostoru. Jde tedy o takzvané motion sickness. Někdo také píše o enormním namáhání očí, které se projevuje jejich vysušováním či zrudnutím.

Až na zmíněnou vyšší váhu se ovšem někteří uživatelé VR potýkají s obdobnými problémy každý den. A přesto si alespoň na chvíli VR nasadí, a stráví nějakou tu minutu ponoření do některé z dostupných VR her. Zde ovšem Vision Pro naráží na další problém. Jde o brýle určené na usnadnění činností, které jsou pro nás úplně běžné. Mělo by tak být pohodlné mít je nasazené i déle než hodinu. Majitelé si ovšem stěžují na to, že se potíže projeví již po pár minutách, a brýle tak svou základní úlohu vůbec nesplní.

Příklady frustrovaných zákazníků ventilujících své pocity na „Xku“:

Can’t wait to return the Vision Pro, probably the most mind blowing piece of tech I’ve ever tried.

Can’t deal with these headaches after 10 minutes of use though.

— Rjey (@RjeyTech) February 14, 2024