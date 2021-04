Hra Battlefield míří na Android. Půjde o konkurenci CoD Mobile?

Hra Battlefield už jednou na Android vyšla. Konkrétně šlo o titul Bad Company 2, ovšem od té doby vycházejí tituly pouze na počítače a konzole. To se ale brzy změní. Electronic Arts to dnes potvrdilo na svém blogu.

Hra Battlefield míří na Android

Mobilní hra Battlefield oficiálně vyjde v roce 2022. Tuto společnost bude vyvíjet dlouholetá stálice DICE spolu s Industrial Toys a půjde o samostatný titul. “Je nutné chápat, že jde o samostatnou hru. Je naprosto jiná než hra, kterou tvoříme pro konzole a PC, a je určená speciálně pro mobilní platformu. Společnost iToys ji vytváří úplně od základu. Battlefield na mobilech se tak stane skutečností a vy se můžete těšit na plnohodnotnou hru, ve které budou hrát podstatnou roli dovednosti. Tato mobilní hra nyní přechází do fáze testování, aby mohla být vydána už příští rok. Můžete tedy očekávat další podrobnosti,” nechal se slyšet Oskar Gabrielson, generální ředitel studia DICE.

Battlefield 6 NEW Gameplay Details and Battlefield Game Announcement!

EA zřejmě dobře ví co dělá. Střílečky jdou totiž na mobilních zařízeních na dračku. Důkazem není jen Fortnite, ale již zmíněné Call of Duty Mobile, které je obrovským fenoménem. Jen za rok tato hra překonala 100 milionů stažení. Vývojáři na této hře údajně pracují několik let, ovšem budou ji muset ještě rok testovat a dále zlepšovat. Na konzole a PC vyjde nový Battlefield koncem tohoto roku.

