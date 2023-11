Řada Honor Magic6 přijde na trh příští rok společně se Snapdragonem 8 Gen3

Těšit se prý můžeme také na nový fotočip OV50K od OmniVision

Podle všeho půjde o konkurenci k vynikajícímu IMX989 od Sony

Telefony z řady Honor Magic6 uvidíme s největší pravděpodobností až příští rok, ale už nyní víme docela dost podstatných informací. Oba modely budou pochopitelně vybaveny procesorem Snapdragon 8 Gen3 a nyní nám leaker Digital Chat Station (skrz čínskou sociální síť Weibo) přinesl podrobné informace o fotoaparátu.

Jistě si většina z vás vzpomene na snímač Sony IMX 989, vůbec první (a prozatím také poslední) 1palcový senzor pro mobilní telefony. Pyšní se jím jen hrstka telefonů, které patří do té nejužší špičky, především telefony od Xiaomi. Poprvé se objevil ve 12S Ultra, který se v Česku ani oficiálně neprodával a později také ve 13 Pro. V mé recenzi jsem si hlavní senzor nemohl vynachválit, ale stejně jako každá technologie, i tento fotočip stárne. Představen byl již v červenci minulého roku a tak je čas na nástupce nebo ještě lépe konkurenci.

Video, v němž mrwhosetheboss srovnává schopnosti Xiaomi 13 Ultra (s IMX 989) s iPhonem:

A ta se má objevit poprvé právě v Honoru Magic6 (Pro). Konkrétně půjde o snímač OV50K od OmniVision. Zatím není potvrzeno, že půjde skutečně o 1palcový čip, ale vzhledem k faktu, že aktuální OV50H má velikost 1/1,3″, by to dávalo smysl. Nový počin OmniVision by měl dále sloužit také jako hlavní snímač Xiaomi 14 Ultra, opět tedy půjde o docela exkluzivní a nepříliš rozšířený hardware, který bude výsadou TOP modelů. O to ale bude lepší. Snad..

Jak se těšíte na nový Honor a další telefony s fotočipem OV50K?

