Honor 90 GT představen. Premiéra 24 GB RAM!

Honor 90 GT se stal skutečností a potvrdila se většina spekulací

Vysoký výkon zajistí procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Vůbec poprvé výrobce nabídne až 24 GB operační paměti

Nejvíce očekávaným telefonem od Honoru je v současnosti Magic 6 Pro. Chybět nebude dokonce ani speciální edice Porsche Design, která by měla nabídnout úchvatný vzhled a ještě lepší parametry. Ale pár týdnů si ještě budeme muset počkat.

V Číně už ale Honor stihl představit jiný očekávaný telefon, premiéru si odbyl Honor 90 GT. Ten sice nemíří na naprostý vrchol, ale současně to není žádné ořezávátko. Fanoušci hraní na mobilních telefonech by měli zpozornět!

Honor 90 GT nabízí AMOLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce, který nabízí frekvenci 120 Hz. Rozlišení je 2664 x 1200 pixelů a nechybí v něm ani čtečka otisků prstů. Přední fotoaparát s rozlišením 16 megapixelů je ukrytý v elegantním průstřelu. Výrobce vsadil na výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který může být doplněn o 12, 16 nebo 24 GB operační paměti. A to už slušná porce výkonu…

Hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 50 megapixelů a spoléhá na senzor Sony IMX906 v kombinaci s optickou stabilizací obrazu. Ultraširoký fotoaparát má rozlišení 12 megapixelů, nechybí možnost nahrávání videa ve 4K rozlišení. Jsem rád, že si výrobce odpustil zbytečné objektivy navíc, konkurence by se mohla inspirovat.

Baterii s kapacitou 5000 mAh dobijete v krátkém čase díky podpoře 100W nabíjení. Už z výroby zde samozřejmě máme Android 14 v kombinaci s nejnovější verzí MagicOS. Prodej v Číně startuje 26. prosince, základní verze vyjde na necelých 10 000 korun. Pokud by se telefon dostal do Evropy, cenovka by jistě byla výrazně vyšší. Zatím ale není jisté, že se tak stane.

Novinka by ale neměla být jen o specifikacích. Sám výrobce sliboval, že si dal maximálně záležet na celkovém odladění telefonu tak, aby například hraní bylo možné dlouhé hodiny, aniž by docházelo k výraznějšímu poklesu výkonu.

Spousta dnešních telefonů nabízí obrovský výkon, při delší zátěži ale jejich teplota výrazně roste a výkon výrazně klesá, ostatně možná s tím budou mít problém telefony poháněné procesorem Mediatek Dimensity 9300. Pokud si Honor na tomto dal záležet, může mít proti konkurenci slušný náskok…

