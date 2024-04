POCO F6 Pro nejspíš dorazí začátkem léta

Díky úniku modelového čísla můžeme odhadnout specifikace

Počítat lze s výkonným čipsetem a ultra rychlým nabíjením

V Číně byl nedávno uveden smartphone Redmi Turbo 3, který se k nám do Evropy s nejvyšší pravděpodobností podívá jako POCO F6. Nicméně, globální trhy navštíví také POCO F6 Pro, od něhož se očekává, že za velice konkurenceschopnou cenu přinese ještě o chlup lepší výbavu. Předpokládá se, že nabídne ultra rychlé nabíjení a vlajkový čipset z konce roku 2022.

POCO F6 Pro bylo před nedávnem spatřeno v certifikační databázi FCC. Na tom by samo o sobě nebylo nic moc zajímavého – výpis neprozradil design a téměř žádné klíčové parametry – kdybychom díky tomu neměli k dispozici modelové číslo „23113RKC6G“. To se téměř shoduje s označením 23113RKC6C, které náleží čínské exkluzivitě jménem Redmi K70. V praxi to tedy znamená, že POCO F6 Pro bude, jak se už dříve spekulovalo, přeznačeným Redmi K70.

Očekává se, že se POCO F6 Pro bude od svého čínského protějšku lišit pouze minimálně, a tudíž u něj můžeme skoro určitě počítat s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 5 000mAh baterií, kterou půjde dobíjet 120W výkonem. Dále se počítá s 6,67palcovým OLED displejem o rozlišení 1440×3200 pixelů a 120Hz obnovovací frekvenci. Hodnota maximálního jasu by znovu mohla být uváděna jako 4 000 nitů. POCO F6 Pro by taktéž mohlo nabídnout 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací a operační systém Android 14 v doprovodu nadstavby HyperOS.

Kdy přesně tahle ambiciózní novinka od POCO vyjde a kolik bude stát, zůstává nejasné. V minulosti se nicméně spekulovalo o plánech výrobce uvést telefon začátkem léta.

Jak se na POCO F6 Pro těšíte vy?

Zdroj: Notebookcheck