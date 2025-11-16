Řada Honor 500 přinese zajímavý design, obří baterii a solidní výkon. Vyjde už brzy Hlavní stránka Zprávičky Honor otevřel předobjednávky na dvojici telefonů Honor 500 a Honor 500 Pro určených pro čínský trh Design obou modelů s horizontálním kamerovým modulem nápadně připomíná iPhone Air Verze Pro dostane 3x periskopický teleobjektiv a čipset Snapdragon 8 Elite Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Honor zveřejnil oficiální rendery připravované dvojice smartphonů Honor 500 a Honor 500 Pro. Telefony by měly debutovat na domácím trhu už 24. listopadu, přičemž zájemci si je již nyní mohou předobjednat na oficiálních stránkách značky. Rendery odhalují design s kamerovým modulem, který se dost možná inspiroval ultralehkým iPhonem. Design inspirovaný iPhonem, ale s více fotoaparáty Oba modely řady Honor 500 vsadí na plochý displej s průstřelem uprostřed pro selfie kameru a velmi tenkými rámečky. Záda telefonů zdobí horizontálně orientovaný kamerový modul, který skutečně evokuje design iPhonu Air. Zatímco Apple nasadil pouze jeden fotoaparát, Honor nabídne hned několik snímačů. Honor 500 Honor 500 Pro Základní Honor 500 dostane dva velké kruhy doplněné menším otvorem pro třetí snímač (nejspíš makro?) a LED blesk. Model Pro pak nabídne propracovanější modul se třemi kruhy, uvnitř nichž patrně najdeme tři kamery a senzor. Fotografickou výbavu Pro modelu bude údajně tvořit 200Mpx hlavní snímač Samsung HP3 doplněný 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem se záběrem 117 stupňů a 50Mpx periskopickým teleobjektivem s 3násobným optickým zoomem využívajícím senzor Sony IMX858. Honor 500 Pro s vlajkovou výbavou Podle uniklých informací dostane Honor 500 Pro loňský vlajkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, jemuž bude sekundovat až 16 GB operační paměti a 1 TB úložiště. Chloubou telefonu by měla být také 8 000mAh baterie, která údajně podporuje 80W drátové nabíjení společně s 50W bezdrátovým dobíjením. Základní Honor 500 by měl dostat procesor Snapdragon 8s Gen 4 a sestavu fotoaparátů tvořenou 200Mpx hlavním snímačem a ultraširokoúhlým objektivem. I levnější kousek se může těšit na 8 000 mAh, ale nejspíš nebude podporovat bezdrátové dobíjení. Xiaomi 17 Ultra může dorazit mnohem dříve než předchůdce. Kdy se ukáže poprvé? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Oba modely pak údajně dostanou 6,55palcový OLED displej s rozlišením 1,5K a 120Hz obnovovací frekvencí, přičemž o selfie se postará 50Mpx přední kamera. Systém MagicOS 10 postavený na Androidu 16 pak zajistí softwarovou stránku. Dostupnost mimo Čínu zatím nejistá Honor zatím nepotvrdil plány na uvedení řady 500 na globální trhy, ale vzhledem k tomu, že předchozí generace telefonů Honor se dostaly i do evropských zemí včetně Česka, existuje reálná šance, že se nových modelů dočkáme i u nás. V takovém případě by mohly dorazit během první poloviny příštího roku. Zaujaly vás nové telefony Honor 500? Zdroje: Gizmochina, GSMArena (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon čína Honor Střední třída Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024