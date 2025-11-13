Xiaomi 17 Ultra může dorazit mnohem dříve než předchůdce. Kdy se ukáže poprvé? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 Ultra má podle leakera vyjít v Číně už v prosinci Předchůdce Xiaomi 15 Ultra přitom debutoval až v únoru letošního roku Dřívější čínská premiéra zvyšuje šance na rychlejší evropské uvedení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Čínský leaker Digital Chat Station, který má solidní reputaci v oblasti úniků o nejen produktech Xiaomi, přišel s novou informací o chystaném fotomobilu Xiaomi 17 Ultra. Ten má podle jeho zdrojů dorazit na čínský trh už v prosinci 2025. Přišel by tak výrazně dříve než jeho předchůdce. Rychlejší uvedení než loni? Xiaomi 15 Ultra se letos představilo až na jaře, a to jak v Číně (konec února), tak i na globálních trzích (začátek března). Pokud se potvrdí prosincová premiéra Xiaomi 17 Ultra, půjde o posun o dva měsíce dopředu. To by mohlo znamenat, že se novinka dostane do Evropy už začátkem příštího roku místo obvyklého jarního termínu. Leaker sice explicitně nepotvrdil rychlejší globální uvedení, ale dřívější čínská premiéra by tomu mohla nasvědčovat. U Xiaomi 15 Ultra jsme se v podstatě dočkali simultánního uvedení, takže se podobný scénář může opakovat. Monstrózní teleobjektiv s proměnlivým zoomem Hlavním lákadlem Xiaomi 17 Ultra má být 200Mpx teleobjektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností 70–100 mm. Na rozdíl od konkurence s fixními hodnotami zoomu (typicky 3× nebo 5×) podle dostupných informací nabídne plynulé přiblížení v rozsahu zhruba 3× až 4,5× bez ztráty kvality. Objektiv má podle úniků disponovat clonou f/2,3–3,0 a tradičně využívat optiku Leica. Proměnlivá clona je u zoomových objektivů běžná – při maximálním přiblížení propustí méně světla než při základním nastavení. Pro srovnání, Sony Xperia 1 VII má podobný systém s kontinuálním zoomem 3,5×-7,1×, ale „pouze“ s 48Mpx snímačem. Periskop nebo nástavec? Zatím není jasné, jak Xiaomi technicky vyřeší implementaci takto složitého systému. Spekuluje se o třech možnostech: vestavěný periskopový zoom s proměnlivou ohniskovou vzdáleností (jako u Sony), externí magnetický nástavec (podobně jako u Oppo Find X9 Pro), nebo zcela nové řešení. Nejlepší tablet za 5 tisíc! Xiaomi Pad 7 brutálně zlevnil, nabízí parádní displej i skvělý výkon Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Certifikační proces už podle leakerů běží, takže se brzy dozvíme konkrétní detaily. Xiaomi 17 Ultra by mělo doplnit aktuální řadu Xiaomi 17, která zatím obsahuje pouze základní model a dražší kousky Pro a Pro Max chlubící se zadním displejem. Po boku připravovaného fotomobilu však do Česka takřka určitě přijde pouze onen nejlevnější kousek. Těšíte se na proměnlivý zoom, nebo vám stačí klasické fixní teleobjektivy? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon fotomobil vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024