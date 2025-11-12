Nejlepší tablet za 5 tisíc! Xiaomi Pad 7 brutálně zlevnil, nabízí parádní displej i skvělý výkon Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Pad 7 klesá na rekordní cenu 4 990 Kč, což představuje slevu 44 % z původní částky Tablet nabízí 11,2" displej s rozlišením 3,2K a 144Hz obnovovací frekvencí Pod kapotou pracuje procesor Snapdragon 7+ Gen 3 s 8 GB RAM Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v březnu uvedlo na český trh svůj nový tablet Pad 7 s cenou 8 999 Kč a už tehdy jsme ho považovali za nesmírně atraktivní stroj. Teď jej v rámci Black Friday akce na Alze pořídíte za pouhých 4 990 Kč, což představuje slevu 44 % z původní částky. V současnosti se tak zřejmě jedná o jeden z nejvýhodnějších Android tabletů, pokud tomuto pomyslném žebříčku náhodou přímo nekraluje. Podívejte se s námi na to, co všechno může nabídnout. Displej s rozlišením 3,2K a 144Hz frekvencí Xiaomi Pad 7 disponuje 11,2″ IPS displejem s rozlišením 3200 × 2136 pixelů, což výrobce označuje jako 3,2K kvalitu. Panel nabízí jemnost 345 PPI a poměr stran 3:2, který je ideální pro produktivní práci s dokumenty. Adaptivní obnovovací frekvence až 144 Hz zajišťuje plynulé posouvání obsahu a rychlou odezvu při hraní her. Displej dosahuje maximálního jasu 800 nitů a podporuje technologie Dolby Vision a HDR10+ pro kvalitní zobrazení HDR obsahu. Xiaomi přidalo několik certifikací od TÜV Rheinland včetně ochrany proti modrému světlu a blikání, což oceníte při dlouhodobé práci s tabletem. Výkonný procesor a dlouhá výdrž Pod kapotou pracuje čipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 vyráběný 4nm procesem. Osmijádrový procesor s taktem až 2,8 GHz doplňuje 8 GB operační paměti a 128 GB úložiště. Tato kombinace zajišťuje dostatečný výkon pro běžnou práci, multitasking i náročnější aplikace včetně úprav videí nebo hraní her. CHCI XIAOMI PAD 7 V AKCI Baterie s kapacitou 8850 mAh podle výrobce vydrží až 20,4 hodiny přehrávání videí nebo 258 hodiny přehrávání hudby. Podporuje 45W rychlé nabíjení, které doplní 40 % kapacity za 30 minut. Nabíječka však není součástí balení a prodává se samostatně. AI funkce a HyperOS 2 Tablet v základu běží na systému Xiaomi HyperOS 2 (už brzy však dostane HyperOS 3) s integrovanými AI funkcemi. Nechybí podpora Google Gemini pro generování textů a obrázků přímo v systému. Xiaomi přidalo vlastní nástroje jako AI Speech Recognition pro přepis řeči na text, AI Calculator pro řešení matematických úloh nebo AI Writing pro pomoc s psaním textů. Systém podporuje režim Pracovní stanice, který umožňuje spouštět aplikace v plovoucích oknech podobně jako na počítači. Funkce Xiaomi HyperConnect pak zajišťuje propojení s dalšími zařízeními značky včetně možnosti ovládat telefon přímo z tabletu nebo sdílet fotoaparát mezi zařízeními. Čtyři reproduktory a prémiová konstrukce Zvukový systém tvoří čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos, které poskytují prostorový zvuk při sledování filmů nebo hraní her. Tablet má jednodílnou hliníkovou konstrukci s tloušťkou pouhých 6,18 mm a hmotností 500 gramů. Nechybí 13Mpx zadní fotoaparát s automatickým ostřením a 8Mpx přední kamera pro videohovory. Tablet podporuje USB 3.2 Gen1 pro rychlý přenos dat, má integrované infračervené ovládání a podporu NFC pro bezkontaktní platby. Pro koho je Xiaomi Pad 7 vhodný? Když nyní stojí jen 4 990 Kč, koupí Xiaomi Padu 7 rozhodně neprohloupíte. Má výbavu, za kterou by se nemusela stydět zařízení s daleko vyšší cenovkou – jmenovitě se pyšní rychlým čipem, 11″ displejem se solidním rozlišením a vysokou obnovovací 144 Hz i praktickými funkcemi pro multitasking. Příjemná je i vysoká kapacita baterie 8 850 mAh. Pro práci lze dokoupit klávesnici s touchpadem (1 549 Kč v akci) nebo stylus Xiaomi Focus Pen (1 599 Kč) s 8192 úrovněmi citlivosti na tlak. S těmito doplňky se z tabletu stává alternativa notebooku pro základní kancelářskou práci nebo kreativní tvorbu. KOUPIT XIAOMI PAD 7 Při srovnání s konkurencí v této cenové kategorii nabízí Xiaomi Pad 7 nadprůměrnou výbavu – většina tabletů do 5 tisíc korun má slabší procesory a menší baterie, typicky také výrazně horší rozlišení displeje. Pokud byste chtěli moderní stroj s rozměrnějším displejem a mnohem větší baterií, v úvahu připadá Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, který se na trh dostal v září (má ale zase pomalejší čipset). Obecně se ale dá říct, že lepší tablet než Pad 7 za 5 tisíc korun aktuálně nepořídíte. Zvažujete pořízení Xiaomi Pad 7 za tuto akční cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi