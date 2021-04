Bude Honor 50 Pro+ první vlajkovou lodí po opuštění Huawei?

Koncem loňského roku Huawei prodal svou značku Honor, pod kterou prodával víceméně klony svých vlastních zařízení. Ať už se jednalo o smartphony, wereables či třeba notebooky, z pravidla nabídly velmi podobnou výbavu jako sourozenci s logem mateřské značky, ale za nižší cenu. Tím se Honor dostal zpoza vlivu sankcí uvalených právě na Huawei. CEO Honoru se přitom po odtržení od Huawei nechal slyšet, že značka již navázala spolupráci s americkými společnostmi jako je například Qualcomm či Google a vbrzku plánuje představit vlajkový model smartphonu, který právě z této spolupráce vzejde. Právě tím by pak mohl být Honor 50 Pro+, jehož specifikace právě unikly prostřednictvím databáze jednoho benchmarku.

Honor 50 Pro+ se Snapdragonem 888

Ve zmíněné databázi se objevilo hned několik zajímavých informací. Tou patrně nejpodstatnější je, že telefon by měl nabídnout Snapdragon 888 právě od amerického Qualcommu. Ten by měl být podpořen pamětmi LPDDR5 a o uživatelova data by se mělo postarat UFS 3.1 úložiště. Základní paměťová varianta pak, zdá se, nabídne 8/128 GB. Dále bychom se mohli těšit na 6,79” AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a vysokým 1440p+ rozlišením. Sestava fotoaparátů na zádech by měla nabídnout 50MPx primární, 13MPx ultraširokoúhlý a 8MPx telefoto fotoaparát. Ty pak zřejmě doplní ještě 3D TOF senzor. To vše pak má napájet baterie o kapacitě 4 400 mAh s podporou 66W standardního nabíjení a 50W bezdrátového nabíjení.

Stran softwaru je zatím neoficiálně potvrzena pouze přítomnost nadstavby Magic UI 4.0. Momentálně není jasné, zda připravovaný Honor 50 Pro+ nabídne i Google služby, nicméně nasazení čipsetu od Qualcommu a dřívější potvrzení, že se americké sankce na Honor již vztahovat nebudou dává příznivcům služeb od amerického giganta velkou naději. Zatím neprosákli ani informace o plánované ceně či možné celosvětové dostupnosti. Na ty si tak budeme muset počkat do oficiálního představení. K tomu by mělo dojít někdy v průběhu května a vedle vlajkového modelu bychom se měli dočkat celé nové řady smartphonů Honor 50.

