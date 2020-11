A je to tady: Huawei prodal Honor. Co to znamená pro uživatele?

Nedávno jsme vás informovali o tom, že se Huawei chystá prodat značku Honor. Kvůli nedobrým vztahům s USA se to nyní stává skutečností a Huawei skutečně Honor prodal technologické společnosti Shenzhen Zhixin. Co to znamená pro uživatele?

Huawei prodal Honor

Celý název nové společnosti zní Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Společnost podepsala smlouvu s Huawei Investment Holdings Co., Ltd, která zahrnuje úplné vlastnictví obchody s telefony značky Honor. To, zda se to týká i ostatních produktů, jako jsou třeba notebooky, hodinky či sluchátka v tuto chvíli není jasné. Dohoda mezi oběma stranami je prý taková, že nový vlastník bude chránit zájmy spotřebitelů, dodavatelů, partnerů a zaměstnanců. Dle nejnovějších informací by tento krok neměl výrazně změnit směr, kterým se Honor ubírá a stejné má zůstat také nejvyšší vedení v této společnosti.

Huawei nebude držet ve firmě žádný oddíl a nebude ani součástí výkonné rady společnosti. Za vlády Donalda Trumpa to měl Huawei poměrně dost nahnuté. Americké firmy nemohou se společností obchodovat a tím pádem v telefonech nejsou ani Google služby. Je to hlavní důvod, proč se společnosti prodeje zejména na západě dosti nedaří. To by se však mohlo alespoň u značky Honor změnit a teoreticky bychom v nich mohli Google služby znovu používat.

Co říkáte na tento krok?