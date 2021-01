Huawei plánuje vydat vlastní mobilní služby a prohlížeč i pro počítače

Čínská společnost Huawei dává v posledních měsících jasně najevo, že se nebojí osamostatnit od amerických softwarových řešení. Na základě obchodních restrikcí nesmí využívat (mimo spousty dalších věcí) mobilní služby a aplikace od Googlu. Vehementně tedy pokračuje na vývoji vlastního obchodu s aplikacemi, jádra se základními službami a dokonce i celého operačním systému. Aby firma pokryla ještě větší pole přístrojů a zajistila tím také jednodušší kooperaci těchto zařízení, plánuje podle všeho vydat své AppGallery, HMS Core, Huawei Cloud a prohlížeč i pro počítače.

Už nyní nabízejí softwarová řešení od Huawei zajímavé funkce ve vztahu mobil (nebo tablet) vs. počítač. Patří mezi ně například možnost Multi-screen práce na dvou zařízeních. S příchodem obchodu s aplikacemi a dalších nástrojů do světa počítačů by se uživatelům pochopitelně otevřely nové možnosti. Dá se předpokládat, že AppGallery, HMS Core a další nástroje by měly z výroby primárně všechny Huawei počítače / notebooky.

Jak jste spokojení se softwarovými službami od Huawei?

Zdroj: hcentral