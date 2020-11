Od doby co víme, že Huawei pracuje na vlastním operačním systému s názvem HarmonyOS (též známý jako HongMeng OS) se začalo spekulovat o tom, že s ním jednoho dne čínský gigant nahradí operační systém Android. Jenže Huawei to zcela vyvrátil a sdělil, že tento systém není pro smartphony, nýbrž pro televizory či doplňky. Jenže to bylo předtím, že společnost dostala v USA košem a tak se věci mění. EMUI 11 může být poslední Android systém od Huawei. A hádejte co? Následovat má HarmonyOS.

Vedoucí vývoje Wang Chenglu se nechal slyšet, že EMUI 11 a HongMeng OS používají stejné frameworky i další důležité věci. Znamená to, že nejnovější systém začal již pracovat s tím, že jednou nebude postaven na Androidu. Prvními telefony, které získají HarmonyOS mají být ty, které používají čipset Kirin 9000.

Jako první se ho tedy dočkají nové modely Huawei Mate 40, následovat mají telefony s čipsetem Kirin 990 5G, tedy Huawei Mate 30/P40 a jako poslední se dostane na telefony s čipsetem Kirin 810, což jsou zpravidla modely střední třídy.

Dokázali byste přejít na jiný systém?