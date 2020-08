Společnost Redmi dnes oficiálně představila herní notebook Redmi G. Ten ohromí nejen svým hardwarem, ale také překvapivě nízkou cenou. Ta však platí pouze pro čínský trh a pokud se laptop někdy dostane do Evropy, musíme počítat s o něco výše nasazenými cenovkami. Pojďme se na něj tedy podívat.

Redmi G oficiálně

Laptop se začíná prodávat v přepočtu za 16 700 korun bez daně, přičemž se dle specifikace může vyšplhat až na 22 000 korun bez daně. Ve všech variantách nalezneme 16,1″ displej s tenkými rámečky, do kterých se nevešla ani webkamera. Tu nalezneme na spodní straně. Co se týče specifikací, dostaneme zde plně dostačující Full HD rozlišení, ale hlavně 144 Hz obnovovací frekvenci. To je na notebook v této cenové kategorii poměrně rarita. U nás totiž začínají 120 Hz laptopy na přibližně 20 000 korunách.

V nejlevnější variantě tiká procesor Intel Core i5-10200H, kterému sekunduje grafika Nvidia GeForce GTX 1650. Existuje zde i střední varianta, kde je srdcem Intel Core i5-10300H a grafická karta GTX 1650 Ti. Nejvyšší verze pak obsahuje Intel Core i7-10750H a o grafický výkon se stará rovněž GTX 1650 Ti. V monitoru chybí pouze podpora G-Sync, s čím se ale dalo počítat. V poměrně tenkém těle se dále nachází 55Wh baterie, která by měla vydržet asi 5,5 hodiny.

I přesto, že je konstrukce poměrně tenká Redmi slibuje kvalitní chlazení. Notebook bude možné si objednat od 17. srpna a jak již bylo zmíněno, zatím pouze v Číně.

Zdroj: gsmarena.com