Služba HBO Max mění svůj název

Nová služba bude zahrnovat nabídku z HBO Max a Discovery+

V Evropě se ji dočkáme až v roce 2024

V srpnu loňského roku přišla významná zpráva o sloučení HBO Max a Discovery+ do jedné streamovací služby. To se nyní stává realitou. Nová platforma ponese název Max a bude obsahovat kompletní nabídku dosluhujícího HBO Max a Discovery+. Její vlajkovou lodí bude bezpochyby chystaný seriál Harry Potter, který budeme na platformě vídat minimálně dalších deset let. Počítat můžeme s tím, že se budou autoři držet původní předlohy i zcela novým hereckým obsazením.

Služba Max bude k dispozici od 23. května v USA a v průběhu tohoto roku se dostane také do Jižní Ameriky. Evropa a další kontinenty se pak mají dočkat až v roce 2024. Novinka bude k dostání ve třech tarifech, přičemž ten nejlevnější, Max Ad Lite vyjde na 9,99 dolarů (asi 210 korun) měsíčně. Umožní přehrávání na dvou zařízeních najednou ve Full HD rozlišení, avšak zákazníci se budou muset spokojit s reklamami a nemožností offline stahování. Lépe vypadá tarif Max Ad Free, za který si bude korporát účtovat 15,99 dolarů měsíčně (asi 340 korun) a bude kompletně osvobozen od reklam, navíc budou moci zákazníci stáhnout až 30 filmů/seriálů měsíčně.

Introducing Max – The One to Watch | Official Promo | Max

Pro milovníky nejvyšší kvality je zde tarif Max Ultimate. Za něj zaplatíme v USA 19,99 dolarů (asi 420 korun) a dostaneme možnost sledování na až čtyřech zařízeních zároveň, navíc je zde 4K rozlišení, podpora Dolby Atmos a až 100 offline stažení. Samozřejmě jde o ceny, které se budou v Evropě pravděpodobně drobně lišit, ale máme minimálně nějaký nástřel toho, jak by se mohla cenová politika projevit u nás.

Zdroj: GSMArena