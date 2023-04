Dle agentury Bloomberg chystá HBO Max seriálovou adaptaci Harry Potter

Bude se na něm mimo jiné podílet i J. K. Rowlingová

Pro každou z knih bude vymezena jedna série

Seriálové adaptace na filmy sice nejsou tak časté jako je tomu naopak, ale dnešní zpráva vás rozhodně zvedne ze židle. Tedy alespoň v případě, že jste někdy zavadili o svět Harryho Pottera. Podle agentury Bloomberg totiž Warner Bros. ve spolupráci s HBO Max pracují na seriálové adaptaci slavné knižní série Harry Potter.

Poslední díl filmového Pottera zamířil do kin už v roce 2011 a po více než 11 letech bychom se měli dočkat dalšího zpracování. Nepůjdeme na něj do kin, ale pustíme si ho v obýváku na platformě HBO Max. Agentura tvrdí, že je dohoda na spadnutí a podle nejnovějších informací by se na něm měla podílet i J. K. Rowlingová, jakožto producentka. Spisovatelka chce mít nad tvorbou kontrolu v takové míře, aby byla schopna zajistit věrnost původní předloze.

Plány se seriálem Harry Potter přitom nejsou malé, ba naopak. Chystá se prý hned 7 sérií, přičemž každá z nich bude obsahovat kompletní příběh z jednotlivých knih. Pravděpodobně dostanou tedy větší prostor příběhy a postavy, na které se ve filmu nedostalo. A že jich je.

Žádné změny příběhu se nejspíš nedočkáme, naopak bude zajímavé sledovat obsazení, které bude ve většině rolí takřka 100% nové. Zatímco Ralph Fiennes by mohl Voldemorta ve svých 60 letech ztvárnit úplně v pohodě, Daniel Radcliffe by hlavní postavu ve 31 letech zahrál jen těžko. Zvlášť když bylo Harrymu v první knize 12 let a nemluvě o tom, že velká část herců už bohužel není mezi živými. Jsme každopádně zvědaví na to, jak se HBO Max s nemalými očekáváními vypořádá.

Jak se těšíte na seriál Harry Potter?

