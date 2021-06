HarmonyOS už prý běží na 10 milionech stávajících zařízení

Neuběhly ani dva týdny od oficiálního uvedení nového systému HarmonyOS a společnost Huawei už hlásí v souvislosti s tímto čerstvým dílem překonání jednoho kulatého milníku. Novinka už prý má za sebou 10 milionů instalací do stávajících zařízení, která se aktuálně nacházejí na trhu. Převážně na tom čínském, nutno podotknout. Velký zájem uživatelů na domácí půdě není vlastně žádným velkým překvapením, nicméně společnosti se podařilo dosáhnout této mety v opravdu úctyhodném čase. V rámci oslav si firma pochutnala na originálním dortu (v náhledové fotce), který demonstruje všechny novinky, ve kterých systém běží.

Zatímco ve světě ještě dříve prodávané telefony, tablety a další kousky chytré elektroniky na přístup k HarmonyOS čekají, v Číně už je přechod k dispozici pro telefony Mate 40, P40 a Mate 30 plus tablety MatePad Pro. Série P30, Honor 30 a V30 se mají dočkat v červenci. S ohledem na velký zájem Číňanů, postupné vypouštění do světa (v ČR to ale prý letos nebude) a také přidávání dalších přístrojů na seznam pro aktualizaci je jasné, že číslo dál strmě poroste. Huawei si údajně věří až na cifru 360 milionů přístrojů. S takovým cílem je pro HarmonyOS 10 milionů instalací skutečně jen první krůček.

Věříte, že se Huawei nastaveného cíle podaří dosáhnout?

Zdroj: GSMArena