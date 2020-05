Hacker získal přístup k údajům hráčů Robloxu

Co je to Roblox

Roblox je on-line hra pro více hráčů. Je založená na modelu “free to play” a má celosvětově více než 100 tisíc hráčů. Umožňuje hráčům vytvářet otevřené světy a sdílet je s ostatními. Tato hra je zaměřená hlavně pro děti a většina jeho hráčů je ve věku od 9 do 18 let. Hra je dostupná pro Android, iOS, MacOS, Windows a Xbox One. Její vývoj započala Roblox Corporation ve Španělsku v roce 2004 pod původním názvem DynaBlocks. Má svou vlastní herní měnu, která se jmenuje Robux a její aktuální hodnota je 350 amerických dolarů za 100 tisíc Robuxů.