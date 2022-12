Mobilní hru Gwent čeká v (a po) roce 2023 velká změna

Studio CD Projekt, které stojí mimo jiné za proslulou sérií her Zaklínač (The Witcher), oznámilo důležité novinky pro dvě současné mobilní hry Gwent a The Witcher: Monster Slayer. Zatímco extra populární karetní Gwent bude nadále pokračovat a jen se v a po roce 2023 dočká významného milníku, Monster Slayer založený na lovu příšer v rozšířené realitě příští rok úplně skončí.

Do karetní hry z prostředí Zaklínače prý hodlají tvůrci během roku 2023 nalít všechny druhy karet, které budou moci. A od roku 2024 už žádné přibývat nebudou a nabídka tak bude zakonzervována. Hráči údajně budou mít možnost nabídku ovlivňovat, ale přesné možnosti zmíněny nebyly. Přidávání karet prý ale možné nebude.

V případě AR hry The Witcher: Monster Slayer bylo stanoveno datum ukončení a odebrání z obchodů s aplikacemi. Dceřiné studio Spokko odřízne své dílo 30. června 2023 a v Google Play nebo v App Store bude ještě měsíc. První kroky spojené s ukončováním budou probíhat již od 1. února 2023.

Zdroj: apolice