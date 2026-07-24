Příběh počká. Fanoušci GTA 6 vědí, čemu se budou věnovat jako první Hlavní stránka Zprávičky GTA 6 vyjde 19. listopadu 2026, hráči už teď řeší, čemu věnují první hodiny ve hře Podle diskuze na Redditu je „hrát příběh" překvapivě nízko na seznamu priorit Vede testování jízdního modelu, ničení aut a klasické popíchnutí policie Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Do vydání Grand Theft Auto VI zbývají ještě čtyři měsíce, ale fanoušci už mají jasno. A ukazuje se, že u série jako GTA je hlavní příběh vlastně až ta poslední věc, kterou po spuštění řeší. Vypovídá o tom populární vlákno na Redditu, kde se hráči předhánějí, čemu věnují úplně první hodiny v Leonidě. Nejdřív rozbít auto, pak teprve zápletka Ne každý chce z Vice City hned válečnou zónu Nejdřív rozbít auto, pak teprve zápletka Nejlépe hodnocená odpověď shrnuje tři rituály, které zná každý fanoušek série. Nejprve vyzkoušet jízdní fyziku, pak pořádně zdemolovat auto a zjistit, jak detailní je model poškození, a nakonec vyprovokovat policii, aby bylo jasno, jak agresivně bude reagovat. Spousta dalších uživatelů kývla – a stejně vysoko se u nich umístilo i testování soubojů zblízka nebo chování ozbrojených NPC postav. Ne každý chce z Vice City hned válečnou zónu Naštěstí ne všichni plánují rozpoutat chaos. Značná část hráčů si chce hlavně v klidu projet mapu, naladit rádio a nasát atmosféru. Jiní se těší na procházku po ulicích, poslouchání hovorů kolemjdoucích a hledání odpovědi na otázku, jak živý ten svět vlastně je. Někteří dokonce míří na konkrétní místa – na pláž, na pobřežní bulvár inspirovaný slavnou Ocean Drive nebo na ideální vyhlídku, odkud si vychutnají svůj úplně první západ slunce. Rockstar má očividně z čeho těžit; hráči jsou natěšení ještě dřív, než hru vůbec spustí. Co byste v GTA 6 dělali jako úplně první vy? Zdroj: Notebookcheck, Reddit Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář GTA 6 RockStar Games Mohlo by vás zajímat Cena GTA 6 vám možná vyrazí dech! Kolik za něj může Rockstar chtít? Jakub Kárník 20.11.2023 Stahujte! Dvojice GTA her je k vyzkoušení na Google Play zdarma Jakub Kárník 20.10.2023 Žhavte ovladače! Šéf Take-Two potvrdil datum vydání GTA 6 Jakub Kárník 7.11.2024 Britský prodejce (asi) omylem vyzradil datum představení GTA 6! Jakub Kárník 29.11.2023 V jakém rozlišení a při kolika FPS pojede GTA VI na konzolích? Už to víme! Jakub Kárník 13.12.2023 Nový únik! V tento den se má představit GTA 6 Jakub Kárník 27.6.2023