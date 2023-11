Nedávno jsme vám psali o novince technologického giganta Google – NotebookLM. Původně představený jako „Project Tailwind“ na konferenci Google I/O , společnost nyní zpřístupňuje veřejnosti. Nástroj používá umělou inteligenci a jazykové modely, aby pomohl uživatelům rychleji a lépe porozumět svému obsahu. Zatím se jeví jako efektivní a intuitivní nástroj pro práci s poznámkami a dokumenty. Nabízí rychlá shrnutí, analýzy složitých myšlenek a generování nových nápadů, vše na základě vybraných zdrojů.

