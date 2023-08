Google na konferenci Google I/O představil technologii NotebookLM

Jedná se o AI nástroj, který vám (nejen) zefektivní psaní poznámek

V USA je dostupný od poloviny července

Na konferenci Google I/O americká firma hovořila především o nových AI nástrojích. Jedním z nich je také NotebookLM, dříve známý také jako Project Tailwind. Jedná se o technologii, která vám za pomoci umělé inteligence dokáže zefektivnit psaní poznámek a zcela změnit způsob, jak nakládat s informacemi.

NotebookLM spojuje AI, organizaci a kreativitu

NotebookLM (LM = language model) si klade za cíl nabídnout efektivní a intuitivní způsob, jak pracovat s vašimi poznámkami a dokumenty. Co tedy všechno umí?

1. Automatické shrnutí a analýza dokumentů

Jedním ze skvělých aspektů NotebookLM je jeho schopnost automaticky shrnovat a analyzovat dlouhé dokumenty. Pokud jste studentem nebo máte práci, ve které musíte rychle získat klíčové informace z rozsáhlého textu, NotebookLM je pro vás jako stvořený. Stačí nahrát dokument, který potřebujete zpracovat a NotebookLM vám okamžitě představí jeho klíčové body a souhrn. Můžeme si uvést příklad, kdy máte za úkol analyzovat rozsáhlou studii, která se týká ekonomických trendů. Stačí ji nahrát do tohoto nástroje a během několika málo vteřin získáte jednoduché, ale kompletní shrnutí, což vám může dost usnadnit práci. Pokud budete mít více zápisek o jednom tématu, můžete se ho zeptat třeba na to, co jste se tento měsíc naučili o druhé světové válce.

2. Převod videí na text

Další fajn funkcí je schopnost NotebookLM převádět obsah z videí do textových scénářů. Pokud jste videotvůrce, nebo pracujete s výukovými materiály ve formě videí, tato funkce vám ušetří spoustu času a usnadní vytváření obsahu. Pro psaní zápisek/shrnutí tak nebudete muset koukat na celé video, namísto toho jej dáte přechroustat do nástroje a v mžiku máte jasné a strukturované zápisky toho, o čem se ve videu hovoří.

3. Personalizovaná AI

Nová technologie je dle Googlu navržena tak, aby se stala vaším osobním společníkem. Dokáže se přizpůsobit vašim potřebám a pracovnímu stylu. Čím více budete NotebookLM používat, tím lépe se naučí rozpoznávat vaše preference a na základě toho vám poskytne relevantnější informace.

Dobrý sluha, ale zlý pán?

Google na konferenci I/O několikrát uvedl, že je projekt stále v plenkách a model nemusí mít vždy pravdu. Samozřejmě záleží také na informacích, které mu poskytnete. Pokud budete mít chybu v poznámkách (typicky třeba v konkrétních datech), NotebookLM je po vás neopraví, namísto toho je bude papouškovat do zblbnutí, což je vlastně problém většiny textových AI nástrojů. Zároveň však bylo řečeno, že má model přístup jen k těm dokumentům, které do něj nahrajete. Vaše data se prý dokonce ani nepoužívají ke zdokonalování modelu.

V tuto chvíli lze novinku využívat v Dokumentech Google, avšak se musíte zapsat na čekací listinu v Google Labs, která je v tuto chvíli přístupná pouze uživatelům v USA.

