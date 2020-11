Nová verze Google Zpráv sama roztřídí SMS do kategorií. Jak to funguje?

Oblíbená aplikace Google Zprávy dostává poslední dobou jednu vychytávku za druhou. S novou aktualizací začne aplikace řadit SMS do užitečných kategorií. Nové kategorie budou podobné těm, které už známe z Gmailu. Jak bude nové řazení do kategorií v aplikaci Google Zprávy fungovat?

Podle zahraničních zdrojů Google už začal uživatelům rozesílat novou aktualizaci aplikace Google Zprávy, která přináší schopnost řazení SMS do kategorií. Aplikace prý nově dokáže rozeznat hned pět kategorií SMS/RCS zpráv. Názvy jednotlivých kategorií mluví sami za sebe: osobní, transakce, jednorázová hesla, nabídky a další. Nové menu se záložkami kategorií se objeví v aplikaci hned pod vyhledávacím polem. Pokud nebudete spokojeni s kategorií, do které je zpráva automaticky zařazena, tak můžete dokonce Googlu jednoduše odeslat zpětnou vazbu. Funkce se tak bude pravděpodobně časem učit.

Podobně fungující rozřazování do kategorií už dobře známe z Gmailu. Nedávno také unikla informace, že Google připravuje funkci rozpoznání jednorázových hesel, které pak dokáže aplikace smazat. Nová funkce automatického rozřazování do kategorií půjde jednoduše vypnout v nastavení aplikace Google Zprávy. Aktualizace by měla dorazit v následujících dnech.

Zdroj: phonearena