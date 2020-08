Konec SMSek se blíží. Český Vodafone už nasazuje nový formát RCS

Český operátor Vodafone začal v několika uplynulých hodinách posílat svým zákazníkům oznámení o plošném spuštění služby RCS Chat. Jde o celosvětově zaváděný a na standardní mobilní síti postavený princip posílání textových i multimediálních zpráv, jež mají za cíl nahradit zastaralé SMSky a MMSky. Formát RCS (Rich Communication Services) je v současné době velmi skloňovaný v USA, kde jej hodlá ve spolupráci s operátory masivně zavádět Google. I u nás už se ale na něj pomalu přechází. Český Vodafone svůj RCS Chat testoval (tehdy pod jiným názvem) již nějakou dobu, teď se otevírá plošně většímu počtu zákazníků.

Pod zkratkou RCS si můžete představit klasické multimediální chatování jako přes Messenger nebo WhatsApp. S tím rozdílem, že o spojení, zabezpečení a provoz se stará operátor. Systém má několik velkých výhod. Tou největší je, že formát je (a ještě více bude) podporován na široké škále Android zařízení. Jedná se v podstatě o konkurenci iMessages od Applu. Není přitom potřeba instalovat žádnou speciální aplikaci, stačí funkci jen zapnout v nastavení mobilu a používat stávající nástroj pro psaní SMS a MMS. Zprávy RCS jsou zdarma. Jen je potřeba, aby je měl aktivované odesilatel i příjemce a oba byli také připojeni k datové síti či WiFi. V opačném případě se obsah pošle jen ve starším formátu SMS či MMS. Nicméně vždy zaručeně přijde.

Vodafone je první český operátor, který se plošného zavedení tohoto nového formátu chopil. Další dva o tom uvažují, případně jsou ve fázi příprav. Celosvětově má Google v plánu RCS zavádět i v případě, že o to neprojeví lokální operátoři zájem. Zdá se, že v ČR tento stav nenastane. Služba Vodafone RCS Chat je dostupná všem zákazníkům a zprávy skrze ni je možné posílat a přijímat celosvětově. A to dokonce i ve skupinách. RCS zvládne do hromadné konverzace vměstnat až sto účastníků. Pokud patříte mezi zákazníky operátora Vodafone a váš telefon je připravený RCS používat, měli byste už obdržet informativní oznámení o této novince.

Zdroj: vlastní, Vodafone