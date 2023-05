Realita, nebo AI? Google bude ukazovat původ obrázků

V rámci tradiční květnové konference Google I/O se hodně mluvilo o umělé inteligenci a jejím velmi rychlém prostupování do každodenních činností. Americký gigant přitom představil nejen nové nástroje pro generování AI obsahu, ale také jednu konkrétní funkci, která má před strojovými výtvory chránit. Lépe řečeno před manipulacemi a dezinformacemi, které se mohou s její pomocí šířit. Google rozšiřuje dříve představené nástroje “O tomto výsledku” (About this result) o novinku zvanou “O tomto obrázku” (About this picture).

Nová funkce bude přímo ve vyhledávání označovat vizuální výsledky vodoznakem, který má informovat o tom, že je daný obrázek pravděpodobně dílem AI generátoru, nebo byl upraven. “Vidíte obrázek na webové stránce, ve svém kanálu nebo ve zprávě od přítele – a říkáte si: “Tohle mi nepřijde úplně v pořádku.” Je obrázek zobrazen ve správném kontextu? Nebyl zmanipulován nebo zfalšován? Odkud pochází? Když se snažíte zjistit, zda je informace nebo obrázek důvěryhodný, je klíčové mít k dispozici celý příběh,” uvádí Google čerstvě zaváděnou novinku.

“Proto rozšiřujeme naši současnou práci v oblasti informační gramotnosti o další vizuální gramotnost a pomáháme lidem rychle a snadno posoudit kontext a důvěryhodnost obrázků. V nadcházejících měsících spustíme nový nástroj s názvem “O tomto obrázku”. Bude k dispozici nejprve v USA v angličtině a můžete si v něm zobrazit důležité souvislosti,” vysvětluje společnost podrobnosti na blogu. Nová ověřovací sekce začíná fungovat v USA.

Co bude nová sekce “O tomto obrázku” ukazovat?

Kdy byl obrázek a podobné obrázky poprvé indexovány do databáze společnosti Google

Kde se pravděpodobně poprvé objevil

Kde jinde se objevil online

Firma současně oznámila, že bude nejen u svých AI generovaných obrázků rovnou zobrazovat značku o tom, že za nimi stojí umělá inteligence. “Poskytne vám kontext, pokud na něj narazíte mimo naše platformy. Tvůrci a vydavatelé budou moci přidávat podobné značky, takže ve vyhledávači Google budete moci u obrázků vidět štítek, který je označí jako vygenerované umělou inteligencí. V příštích měsících můžete očekávat, že se tyto značky objeví u několika vydavatelů včetně Midjourney, Shutterstock a dalších,” dodává Google.

