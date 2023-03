U příležitosti blížícího se mezinárodního dne fact-checkingu (ověřování informací) oznámil Google několik novinek, které v rámci jeho vyhledávání souvisejí právě se zdroji informací a celkově lepší orientací ve velkém množství zpráv a článků. Mezi celkem pěti novinkami patrně nejvíce zaujme globální spuštění funkce, která pomocí barevné škály a textového popisu poskytuje hodnocení zdroje vyhledávané informace. Ve zkratce jde o jednoduché znázornění, jak moc se dá danému webu či jinému zdroji věřit dle měřítek odborníků.

“Při vyhledávání ve službě Google se vám pravděpodobně zobrazí výsledky z řady webových stránek a zdrojů, které znáte – možná je to váš oblíbený obchod nebo blog, který pravidelně čtete. Mohou se však objevit i weby nebo zdroje, na které jste dosud nenarazili nebo je neznáte tak dobře. Abychom lidem pomohli vyhodnotit informace a pochopit, odkud pocházejí, bude naše funkce “O tomto výsledku” (About this result) v nejbližších dnech k dispozici ve všech jazycích, kde je vyhledávání dostupné,” popisuje Google na blogu.

V následujících dnech se tato funkce objeví (vy už ji možná i vidíte) také v České republice, kde má sice potenciál pomáhat správné cílové skupině, ale ještě více asi vyvolat velké emoce a přilít olej do ohně. Vzhledem ke zdejší rozdělené společnosti a úspěšnosti fake news, dezinformací a pevné důvěře ve vlastní vybrané zdroje bude pravděpodobně tato novinka z jedné strany sice doporučovaná, ale z druhé zase zavrhovaná. Pokud se k ní tedy větší množství lidí fakticky dostane. Na první pohled viditelná totiž není.

Ve výsledcích Google vyhledávání na desktopu i mobilu se začne objevovat nové menu se třemi tečkami vpravo vedle nadpisu z vyhledaného webu. Po rozkliknutí se zobrazí barevná škála značící důvěryhodnost webu a několik vět v popisu. Nově přibude také informace o konkrétním autorovi, ale zatím jen pro angličtinu.

Stejně tak postupně do anglicky mluvících zemí přichází i prostředí Perspectives, které bude mít v carouselovém formátu (posunovací okýnka vedle sebe) za cíl nabídnout k hledanému výrazu zdroje s různými pohledy na věc. Do dalších regionů Google rozšiřuje také zvláštní upozorňování v případech, kdy uživatel vyhledává informace o čerstvém “živém” tématu a tyto informace se mohou rychle měnit. Google v rámci těchto fact-checkingových aktivit spolupracuje se stovkami odborných institucí.

