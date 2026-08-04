Váš starý mobil přišel o YouTube. Google to udělal potichu Hlavní stránka Zprávičky Google ukončil podporu Služeb Google Play pro Android 6.0 Marshmallow, nově je potřeba nejméně Android 7.0 Aplikace YouTube na těchto telefonech skončila a posílá uživatele rovnou do prohlížeče Problém se netýká jen „šestek" – YouTube dnes chce Android 10 a aplikace Google dokonce Android 11 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 14:02 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Pokud vám doma leží telefon, který se nikdy nedostal dál než na Android 6.0 Marshmallow, právě se z něj stal o kus horší přístroj. Google u něj ukončil podporu Služeb Google Play a udělal to způsobem, který stojí za zmínku – bez oznámení, bez blogového příspěvku, bez upozornění v telefonu. Konec ohlášený přepsanou větou v nápovědě Co přestane fungovat Netýká se to jen Androidu 6 Co s tím Konec ohlášený přepsanou větou v nápovědě Změna vyplavala na povrch jen proto, že si někdo všiml jediné věty na stránce nápovědy Googlu. Ta dnes uvádí, že Služby Google Play fungují pouze na zařízeních s Androidem 7.0 a novějším. Archivované kopie téže stránky ze začátku roku ještě zmiňovaly Android 6.0. Marshmallow vyšel v roce 2015 a Google ho podporoval bezmála jedenáct let – déle než kteroukoli jinou verzi Androidu. Laťku posunul naposledy v srpnu 2023, kdy odstřihl KitKat. Rozhodnutí samo o sobě dává smysl, jedenáct let je v mobilním světě věčnost. Provedení už tak elegantní není. Lidé, kteří v roce 2026 pořád používají Marshmallow, nejsou nadšenci sledující změny v nápovědě Googlu – jsou to majitelé levných telefonů, kteří zařízení používají, dokud fyzicky nezhasne. Co přestane fungovat Telefon se nevypne a neproměnil se v cihlu. Volání, esemesky, fotky a už nainstalované aplikace fungují dál. Služby Google Play se z telefonu nesmazaly, jen přestanou dostávat aktualizace, nová rozhraní a bezpečnostní vylepšení. Prakticky to znamená tři věci. Zaprvé, s postupem času přestanou fungovat přihlášení k účtu Google, oznámení nebo funkce založené na poloze. Zadruhé, nové verze aplikací budou vyžadovat novější Služby, takže se aktualizace zastaví. A zatřetí – to nejdůležitější – Google Play Protect přestane rozpoznávat nové hrozby. Netýká se to jen Androidu 6 Tohle je část příběhu, která zapadá. Google totiž ve stejné době zvedl minimální požadavky u několika svých aplikací, a to podstatně výš než na sedmičku: YouTube vyžaduje Android 10 a starší telefony posílá na web Aplikace Google chce Android 11, desítku přeskočila úplně Gmail se zastavil na Androidu 7, na šestce ale dál synchronizuje poštu Když tedy na Androidu 6 otevřete YouTube, uvidíte výzvu k přechodu na YouTube.com. Videa v mobilním prohlížeči pouštět jde, ale připravte se na horší plynulost a chybějící funkce. Majitelé telefonů s Androidem 8 nebo 9 zase zjistí, že jim aplikace Google zamrzla na staré verzi – a tenhle problém se týká i části televizí s Android TV. Co s tím Upřímná odpověď zní: moc toho nezmůžete. Telefon, který výrobce nikdy nepovýšil nad Android 6, na novější verzi oficiálně nedostanete. Alternativní ROM typu LineageOS existují, ale jde o řešení pro nadšence, ne pro babičku. Pokud na takovém telefonu máte bankovnictví nebo e-mail s citlivými daty, je čas na výměnu – ne kvůli YouTube, ale kvůli bezpečnostním záplatám, které už nedorazí. Máte doma telefon, kterého se konec podpory týká? Zdroje: Android Authority, PhoneArena, VARIndia Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 6 Marshmallow konec podpory YouTube Mohlo by vás zajímat Několika mobilům od Xiaomi právě skončila podpora! Jsou dodnes oblíbené i v Česku Jakub Kárník 28.4.2024 Konečně! Google zatočí s clickbaitovými videi na YouTube, bude víc tlačit na kvalitu Jana Skálová 28.12.2024 Jak přehrávat nejen YouTube na pozadí legálně a zdarma? Tenhle fígl musí znát každý! Libor Foltýnek 29.11.2024 Tenhle trik musí znát každý: YouTube Premium pořídíte v Česku za 45 Kč (bez VPN!) Jakub Kárník 12.2.2024 Google hraje vabank. Novinka na YouTube může přimět frustrované uživatele k odchodu Libor Foltýnek 9.10.2024 YouTube (asi) chce naštvat uživatele. Na Androidu testuje zcela nesmyslnou změnu Adam Kurfürst 11.11.2024