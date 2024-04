Xiaomi se v podpoře neustále zlepšuje, avšak některým starším zařízením odzvonilo

Konec podpory se týká telefonů, které jsou dodnes extra oblíbené i v Česku

Telefon ale nemusíte házet do šrotu, řešením může být alternativní ROM

Dubnový seznam produktů EOS (End Of Support) od Xiaomi přinesl nemilé překvapení pro majitele modelů Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro, Mi 11 Lite a MIX Fold. Tato zařízení již nebudou dostávat aktualizace systému a bezpečnostní záplaty. V tomto článku se tedy podíváme na to, co případně dělat dál, nemáte-li zrovna prostor kupovat nový mobil.

Konec podpory není nic příjemného. V první řadě nelze počítat s novými funkcemi v dalších verzích systémů (ať už Androidu jako takového nebo nadstavby HyperOS), podstatnější jsou ale bezpečnostní aktualizace. Ty jsou klíčové pro ochranu zařízení před malwarem a dalšími hrozbami, jejich absence vám může zadělat na pořádný problém.

Pokud vlastníte jeden z výše uvedených modelů, je vhodné zvážit koupi nového. Jestliže jste však se svým telefonem spokojení, existují i jiné varianty. Navíc většina z nich disponuje i na dnešní dobu ucházejícími parametry, takové POCO X3 Pro má ve vínku stále solidní Snapdragon 860, který se poradí nejen se svižným chodem systému, ale nezapotí se ani při hraní náročnějších her.

LineageOS 21 review | SUSTAINABLE software support!

Řešením je instalace alternativní ROM. Obří komunity se náležitě starají o aktualizace i bezproblémový chod, za zmínku stojí například LineageOS. V nedávném článku jsme si výhody alternativních ROM ukazovali v praxi, takže pokud jeden z výše uvedených telefonů máte, zvažte jeho přečtení.

Zkoušeli jste někdy alternativní ROM?

Zdroj: Xiaomi EOS