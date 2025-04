Máte rádi roztomilé věci a holdujete umělé inteligenci Gemini? Samsung má pro vás odpověď, jmenuje se Ballie

Malá, žlutá koule, která vypadá opravdu rozkošně, ale zároveň je chytřejší, než byste čekali – zhruba takový popis vystihuje mini-robota jménem Ballie. Společnost Samsung a služby Google Cloud právě oznámily rozšíření spolupráce, díky které se do nového domácího robota Ballie dostává generativní umělá inteligence z platformy Gemini. Výsledkem má být chytrý společník, který se nezastaví u zapnutí světel nebo připomenutí úkolů. Má vás poznat, přizpůsobit se vašemu stylu života a skutečně pomáhat – přirozeně a lidsky.

Ballie navazuje na předchozí integraci Gemini do telefonů Galaxy S24. Teď se ale AI z mobilu posouvá dál – stává se součástí domácnosti.

Samsung i Google tím vysílají jasný signál: budoucnost AI není jen v displejích, ale i v reálném prostoru, kde se může stát vaším tichým i mluvícím pomocníkem podle toho, jakou máte zrovna náladu. Žlutý sice je, a parťákem má být též, ale malého otravného Spongeboba opravdu očekávat nemusíte.

Jak by to ale všechno mělo fungovat?

Jak si mám vůbec představit soužití s Balliem?

Jedním z jeho hlavních trumfů je rozhodně schopnost vést přirozené konverzace a přitom vnímat zvuk, obraz i kontext prostředí podobně přirozeně, jako by jej vnímal například člověk – to vše by bylo být možné díky pomoci Gemini a dokonce vlastních jazykových modelů od Samsungu. Na základě zmíněných vjemů pak v reálném čase přirozeně reaguje.

V praxi si lze soužití s Balliem představit následovně: pokud například trpíte na těžká rána a zrovna ve spěchu nevíte, co si vzít na sebe, Ballie by vám měl být schopný v tomto ohledu poradit a vzít v potaz i to, kam zrovna tak brzy míříte.

Stejně tak vám může asistovat ve zlepšení spánkového režimu, takže se nestará jen o váš komfort, ale tak trochu i o vaše zdraví, což se v dnešní uspěchané a občas mírně chaotické době rozhodně cení. Nechat si pomoci přece není ostuda, a to ani od robota.

Automatizace domácího osvětlení podle toho, jestli je večer, poledne nebo ráno, by také měla být samozřejmostí. Google navíc počítá i s futuristicky znějícím scénářem, ve kterém Ballie může například přivítat návštěvu u dveří, pokud zrovna nejste doma nebo jste příliš zaneprázdnění – i taková situace může jednoduše nastat.

Ballieho bychom se měli dočkat už během léta letošního roku. Teď zbývá položit si jedinou otázku:

Pustili byste si tohoto malého žlutého chytrolína k sobě domů?

Zdroj: Samsung Newsroom