Google Play přidává skvělou novinku. Umělá inteligence vám odpoví na otázky ohledně aplikací

Umělá inteligence se dostává už i do Obchodu Google Play. Funkce s názvem „Ask Play about this app“ (lze přeložit jako „Zeptejte se Obchodu Play na tuto aplikaci“) umožňuje uživatelům ptát se přímo v obchodě na detaily o aplikacích. Podobně jako v konverzaci s chatbotem můžete klepnout na jednu z předem připravených otázek, anebo do textového pole vepsat vlastní. Odpověď během okamžiku vygeneruje Gemini.

Poradí s používáním i specifiky

Novinka cílí hlavně na méně zkušené uživatele nebo ty, kteří se nechtějí proklikávat recenzemi, screenshoty, oficiálním popiskem aplikace, nebo dokonce webem vývojářů. Jako první o ni informoval server Android Authority, který ji už dříve spatřil ještě před oficiálním spuštěním (které evidentně nastalo právě teď).

Umělé inteligenci stačí položit dotaz ve stylu „Jak používat tuto aplikaci?“ nebo „Jak změnit jazyk v nastavení?“ a AI nabídne stručnou a praktickou odpověď. Textové pole pro zadání dotazu je umístěno hned pod tlačítkem pro instalaci.

Zatím omezený rozsah aplikací

I když je funkce podle Googlu dostupná pro „mnoho“ titulů, v praxi zatím chybí u celé řady aplikací. Nezobrazí se například u některých vlastních programů Googlu, jako je YouTube nebo Vyhledávač. To naznačuje, že nasazování probíhá postupně a dost možná i selektivně.

Otázkou také zůstává, jak je na tom dostupnost v jednotlivých regionech. Zatím se nám nepodařilo potvrdit, že by novinka fungovala v Česku – na našem Pixelu 9 Pro XL se kupříkladu neukazuje. To ale nutně nemusí znamenat, že ji pár šťastlivců z tuzemska nemůže již nyní aktivně využívat.

Server Android Authority také poznamenává, že od umělé inteligence například nedostanete aktuální ceny předplatného uvnitř aplikací. AI tedy pomůže, ale není vševědoucí (a pravděpodobně ani neomylná).

Využili byste v Obchodě Play rychlou pomoc od AI?

Zdroj: Android Authority