Gemini v Disku Google teď shrne i obsah videonahrávek! Jak to vypadá?

Google posouvá hranice využití umělé inteligence ve svém rozhraní opět o kousek dál. Po dokumentech a PDF nyní rozšiřuje možnosti své AI i na videa uložená na Disku Google. Nově tak můžete jednoduše získat třeba souhrn záznamu porady v práci, vypsat úkoly z meetingu nebo vytáhnout klíčové body z přednášky, a to bez nutnosti video zdlouhavě přehrávat.

Pro spuštění funkce by mělo stačit dvakrát kliknout na video v Disku a kliknutí na hvězdičku „Ask Gemini“ v pravém horním rohu. V nově otevřeném přehrávači se vám pak zobrazí panel, kam můžete zadávat dotazy a příkazy typu „Shrň mi video“ nebo „Vypiš úkoly z videa“.

A jak to umělá inteligence vlastně zvládne? Přes titulky. AI projde ty automaticky generované (pokud jsou tedy zapnuté v doméně) a připraví odpověď na základě prezentovaného obsahu.

Přístup k Gemini v Disku Google není pro všechny

V tuto chvíli je funkce dostupná pouze v angličtině a u placených tarifů jako Business Standard / Plus, Enterprise Standard / Plus, Gemini Education nebo Google One AI Premium. Pokud máte zároveň již zakoupené balíčky Gemini Business nebo Enterprise, pak i vy získáte přístup.

Funkce se začíná postupně rozšiřovat od 28. května, ale u standardních domén bude dostupná od 16. června. Než ji každopádně využijete, ještě jednou připomínáme, abyste se ujistili, že správce domény povolil titulky a chytré funkce.

Vidíte v této nové funkci potenciál?

Zdroj: Google Workspace Updates