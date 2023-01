Stejně jako každé úterý se můžete i dnes těšit na náš pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma, kde vybíráme to nejlepší, co se dá aktuálně stáhnout. Zaujalo nás několik aplikací, které vás naučí cizí jazyky, ale také pár her.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Color Paper - Icon Pack A1 Design

Lines Square - White Icon Pack GomoTheGom

Za aplikaci Memorize normálně zaplatíme 139,99 Kč, ovšem nyní je k dispozici po omezenou dobu zdarma. Aplikace je založená na umělé inteligenci a obsahuje velké množství slovíček, které se můžete učit zábavnou formou. Tato konkrétní verze vás naučí italsky.

How much can I spend? Premium Alexander Y. Ivanov

Aplikace Kolik mohu utratit od Alexandra Ivanova odpovídá přesně na tu otázku, kterou má v názvu. Zadáte do ní peněženku a váš příjem, přičemž aplikace vám pak sdělí, kolik si můžete dovolit utratit peněz.

mAh Battery Pro TechRCS

Cast Menu Widget Pro TechRCS

English for all! Pro Vitaly N

Aplikace English for all! Pro vám pomůže nejen s procvičováním základních slovíček, ale také vám pomůže se celkově zlepšit a to za pomocí hříček či počet uhodnutých slov na čas.

Gallery Pro Pay Once Lifetime Md Abdul Momen

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

King of Defense Premium GCenter

Dungeon and Pixel Hero VIP PixelStar Games

Intergalactic Space Virtual Re Studio 87 International

Zdroj: App Sales