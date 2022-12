Stejně jako každé úterý se můžete i dnes těšit na náš pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma, kde vybíráme to nejlepší, co se dá aktuálně stáhnout. Zaujalo nás několik her, ale také balíčky ikon, nebo launcher, který vám na telefon přinese prostředí Windows 11.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Lineblack - Orange icon Pack Panoto Gomo

Cuticon Drop - Icon Pack GomoTheGom

Light Orange - Icon Pack Panoto Gomo

Equalizer & Bass Booster Pro WetcRun

Equalizer Bass Booster Pro WetcRun

Equalizer FX Pro WetcRun

Equalizer - Bass Booster Pro WetcRun

Lox Icon Pack (Light version) OSheden

Win 11 Launcher Pro Tools Pad Apps

Chcete mít na svém Android telefonu uživatelské rozhraní podobné Windows 11? Pak vás může zaujmout Win 11 Launcher Pro, který vám dodá vše od tapet přes ikonky až třeba po ikonický Tento počítač.

Flip Clock Pro - Pay once for Expensive Apps and Games

Accumulator PDF creator SalemoLines

Team Pixel Wallpapers Lagguy

Autoškola 2023 Prémium James Deer

Battery Widget yuandroid

Mavon - Icon Pack A1 Design

Tradičně se v akci nachází také pár icon packů od vývojáře A1 Design. Balíček Mavon nabízí přes 1250 ikon, a samozřejmě také tapety ve vysokém rozlišení.

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Peppa Pig: Party Time Entertainment One

Sudoku Challenge Offline MALLUSOFTS

Truth Or Dare Pro TRYONI ARTS

Bricks Breaker Pro TRYONI ARTS

Block Blast - A Retro Game Eggies

Stickman Ghost 2: Gun Sword Unimob

Live or Die: Survival Pro Not Found Games

Zdroj: App Sales