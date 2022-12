Stejně jako každé úterý se můžete i dnes těšit na náš pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma, kde vybíráme to nejlepší, co se dá aktuálně stáhnout. Ve výběru se nachází opravdu velký výběr aplikací i her, za zmínku stojí třeba aktualizace na Sleep Faster, Meditation V2.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Mavon - Icon Pack A1 Design

Tradičně se v akci nachází také pár icon packů od vývojáře A1 Design. Balíček Mavon nabízí přes 1250 ikon, a samozřejmě také tapety ve vysokém rozlišení.

150X Duplicate Remover Pro Nutuvam Team

Ramka - Icon pack GomoTheGom

VoocVPN Pro - Fastest & Secure NebulaTech

Luwix - Icon Pack A1 Design

Luwix Icon Pack pochází od designéra A1 Design, který zde měl v minulosti poměrně dost prostoru. Tvoří parádní ikony, konkrétně v tomto icon packu se jich nachází více než 100.

Rentrox - Icon Pack A1 Design

Linios Tosca - Icon Pack Panoto Gomo

Logarithm Calculator Pro GK Apps

Decimal to Fraction Pro GK Apps

Business Calculator Pro GK Apps

Binary Calculator Pro GK Apps

Fractions Math Pro GK Apps

Matrix Determinant Pro GK Apps

Sleep Faster, Meditation V2 Crispysoft

Aplikace Sleep Faster, Meditation V2 už ve výběru jednou byla, avšak dorazila do ní aktualizace, která přidává nové zvuky, takže pokud jste ji ještě nezkoušeli, můžete tak učinit nyní. Je totiž také po omezenou dobu zdarma.

Smart Loan Calculator V2 Crispysoft

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Zombie Age 3 Premium: Survival DIVMOB

Subway Jungle Run Surf Runner Bright Games 2021

Special Elite force Mission Bright Games 2021

Final Castle Defence:Idle RPG DH GAME

G'Luck! - 2D platformer game Webbit Games

Pixel Blade M VIP PixelStar Games

Merge City Premium -Home decor CSCMobi Studios

