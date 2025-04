Povedené Google Play aplikace zdarma: Správce financí, mapové pozadí i zamykání obrazovky

Vítejte u dalšího dílu pravidelného seriálu o aplikacích z Google Play, které jsou dočasně zdarma. A jelikož nikdo neví, kdy zase budou za peníze, je dobré dlouho nad jejich stažením neváhat. Vybrala jsem ty nejzajímavější appky a hry, které vám mohou pomoci v mnoha oblastech života, nebo vám aspoň zkrátí dlouhou chvíli.

Tentokrát mě zaujala aplikace, která vám pomůže udělat si pořádek v penězích a naučí vás lépe šetřit a méně utrácet. Za pozornost stojí i parádní živá tapeta na displej, která je tvořena mapou a je kompatibilní s Material You. Pokud vás štve, že při spuštění některých aplikací nemůžete zamknou displej, tak starosti vám může ušetřit Touch Lock. A v neposlední řadě je tu i appka, která vám pomůže snadněji nastavit vyzvánění, hlasitost a další náležitosti spojené se zvuky.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Kolik mohu utratit? Premium

How much can I spend? Premium Alexander Y. Ivanov Instalovat (Free) Google Play

Zkrotit své výdaje nemusí být snadné. Všechno neustále zdražuje, musíme neustále hradit různé poplatky, financujeme výlety dětem, tankujeme palivo a tak dále. Peníze jsou pryč, než se stačíte otočit. A do další výplaty ještě daleko. Pokud i vy neustále bojujete s napjatým rozpočtem, může vám pomoci a poradit aplikace Kolik mohu utratit? Premium.

Tahle aplikace se nenapojuje na váš bankovní účet a nezasahuje tak napřímo do vašich financí. Zato je ale nesmírně jednoduchá. Zadáte do ní, kolik peněz máte, načež odečítáte výdaje. Můžete si dát něco stranou třeba na spoření. Každý den vidíte aktuální stav, denní limit, plus čas zbývající do další výplaty. A appka je v češtině.

Kolik mohu utratit? Premium obvykle stojí 2,99 dolarů, nyní je zadarmo.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

Sportive Watch Face

Sportive Watch Face amoledwatchfaces™ Instalovat (Free) Google Play

Nudí vás tapeta na vašich chytrých hodinkách? Pokud rádi sportujete a máte v oblibě sportovní styl, mohla by vás oslovit aplikace Sportive Watch Face, která nabízí různé druhy ciferníků s rafičkami. Ty jsou na displeji všechny 3, plus si můžete vybrat styl proužků na pozadí. A pozadí je navíc dokonale černé. Ciferník je stylový, ale nijak křiklavý.

Sportive Watch Face běžně stojí 1,99 dolarů, nyní je zadarmo.

Pro Wear OS API 28+.

Přes 5 000 stažení.

Cartogram – Map Live Wallpaper

Cartogram - Map Live Wallpaper Round Tower Instalovat (Free) Google Play

Jakožto tapetu si na svém mobilu můžete nastavit jakoukoliv fotku. Nebo využijete jakýkoliv stažený obrázek. Ale pak jsou tady i profesionálně vytvářené tapety, které váš mobil mohou proměnit k nepoznání. Nabízí je třeba aplikace Cartogram – Map Live Wallpaper. Díky ní si můžete jakožto tapetu nastavit jakoukoliv vybranou mapu, respektive její úsek. Zároveň může v reálném čase sledovat vaši polohu, je kompatibilní s Material You a optimalizovaná pro AMOLED.

Cartogram – Map Live Wallpaper běžně stojí 3 dolary, teď je zdarma.

Pro Android 11 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

Touch Lock : Lock touch screen

Touch Lock : Lock touch screen Yogesh Dama Instalovat (Free) Google Play

Některé aplikace zvládnou běžet na pozadí nebo při zamčené obrazovce. Jiné naopak vyžadují odemčení mobilu. Pokud vám to vadí a občasným náhodným dotykem si vždycky všechno zrušíte, mohla by se vám hodit appka Touch Lock: Lock touch screen. Její funkce je jediná a zcela primitivní – zamkne dotykovou obrazovku telefonu, a to třeba při poslechu hudby nebo sledování videa. Když se pak dotknete displeje, nic se nestane. A stejně dobře může posloužit jako zámek pro děti.

Touch Lock: Lock touch screen obvykle stojí 0,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Volume Scheduler – Auto Silent

Volume Scheduler - Auto Silent Yogesh Dama Instalovat (Free) Google Play

Každý mobil umožňuje nastavit si vybranou melodii jako vyzvánění, jinou pro notifikace a tak dále. Stejně můžete nastavovat i hlasitost nebo další parametry. Ale faktem je, že po čase leckdo tápe a zdlouhavě hledá, kde že se tohle všechno dělá. Pomoci vám může aplikace Volume Scheduler – Auto Silent, která umožňuje i naplánovat hlasitost podle vašich aktuálních potřeb. Přednastavíte si, kdy má být mobil v tichém režimu, kdy nahlas a tak dále. Časová okna si ukládáte podle svých potřeb. A nepotřebujete kvůli tomu ani být připojeni k internetu.

Volume Scheduler – Auto Silent běžně stojí 0,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Zombie Age 2 Premium: Shooter DIVMOB Instalovat (Free) Google Play

Dungeon Corp. S (Idle RPG) Bigshot Games Instalovat (Free) Google Play

Monster Killer Pro - Shooter ITPINI OU Instalovat (Free) Google Play

Trivia Master - Quiz Games Eggies Instalovat (Free) Google Play

Emoji Guess Challenge Eggies Instalovat (Free) Google Play

