Instalace aplikací z Google Play mimo mobil bude příjemnější

Není to tak dávno, co společnost Google začala ve svém oficiálním obchodě s aplikacemi zohledňovat, že existují i jiná zařízení než telefony. Přibyly například nové filtry pro vyhledávání aplikací pro různé typy přístrojů a mluvilo se také o tom, že na základě zvoleného zařízení (a taky jazyka a regionu) se někde filtrují recenze. Současně chce Google usnadnit (a již tak částečně činí) instalaci do dalších zařízení z primárního telefonu. V těchto krocích evidentně firma pokračuje, protože se teď některým uživatelům objevují i nové užitečné náhledy.

Google Play is testing a new thing which adds chips on the details page of an app as shown in video below. Tapping on different option shows the different rating, downloads, screenshots etc according to the device type such as TV, Watch, Tablet, Phone and Chromebooks. pic.twitter.com/PkHcpVj3Px

— AssembleDebug (@AssembleDebug) July 20, 2023