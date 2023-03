Google Play chystá dvě skvělé věci pro majitele více Android zařízení

Jestliže používáte více Android telefonů či tabletů, možná se občas potýkáte s nepříjemnou situací: Do jednoho zařízení si nainstalujete aplikaci a pak zjistíte, že v jiném přístroji ji vlastně nemáte a musíte ji znovu ručně najít a nainstalovat. Pokud se to děje třeba párkrát do roka, není to žádná velká otrava, nicméně řada uživatelů se do této situace dostane i několikrát týdně. Přesně pro ně se chystají dvě velmi praktické novinky na Google Play. Hromadná instalace nových aplikací do více zařízení a také možnost instalovat aplikace na dálku do jiného přístroje.

Někteří uživatelé Androida již na Google Play v sekci Správa aplikací a zařízení vidí novou položku “Synchronizovat aplikace v zařízeních” (zatím nepotvrzený český název, originál je “Sync apps to devices”). Ta umožňuje v seznamu zaškrtnout políčko u sekundárních zařízení, ve kterých má být provedena instalace aplikace společně s primárním přístrojem. Ačkoli je úzce testovaná novinka evidentně určena opravdu jen pro nové instalace, půjde o parádní vylepšení.

Společně s tímto druhem automatické instalace se objevily také známky po novém výpisu kompatibilních zařízení, do kterých se dá vybraná aplikace manuálně instalovat na dálku. Například z mobilu bude možné vyvolat instalaci do tabletu apod. Tento princip zatím funguje u Android TV a hodinkového Wear OS.

Jak často takto opakovaně instalujete aplikace?

Zdroj: apolice