Google Pixel Watch 2 mají napravit neúspěch první generace

Dostanou nový čip od Qualcommu

Hovoří se také o podpoře UWB technologie

Hodinky Google Pixel Watch patřily bezesporu k nejočekávanějším wearables produktům posledních let. Loni na podzim jsme se konečně dočkali výsledku, který však není tak dobrý, jak jsme si všichni přáli. O nedostatcích jsem se podrobně rozepsal v recenzi. Na podruhé by to ale celé mohlo vypadat mnohem lépe. Na internet totiž uniklo hned několik specifikací Google Pixel Watch 2.

Google Pixel Watch 2 mají dostat Snapdragon W5 Gen 1

Pokud jsou tyto spekulace pravdivé, pochlubí se Google Pixel Watch 2 čipem Snapdragon W5 Gen 1, což bude oproti současnému Exynosu 9110 obrovský skok vpřed, ať už se bavíme o výkonu, ale hlavně výdrži baterie. Tu má dostat na starost 306mAh akumulátor, což je jen minoritní změna oproti 294mAh u současných Pixel Watch. Stejně jako u současné generace bude přední stranu pokrývat 1,2palcový OLED panel, tentokrát jej však dodá Samsung, nikoliv společnost BOE.

Hodinky Google Pixel Watch 2 budou chtít upoutat rovněž přítomností technologie UWB, takže si skrz ně odemkneme třeba auto, nebo najdeme klíče. Operačním systémem by měl být Wear OS 4 postavený okolo Androidu 13. Leaker se pochlubil také s poměrně dlouhým videem, které nám odhaluje několik systémových animací.

 

Jak se vám zamlouvají specifikace druhých Pixel Watch?

