Googlu se už několik let nedaří držet své produkty pod pokličkou. Zpravidla telefony Google Pixel se nám na různých renderech odhalují několik měsíců před oficiálním uvedením. Nyní však uniklo něco mnohem většího, a to sice roadmapa odhalující všechny telefony, které má americká společnost představit, a to až do roku 2025. Větší únik byste v mobilním průmyslu hledali jen těžko.

Podle této mapy má Google příští rok představit hned čtveřici nových telefonů – Google Pixel 7a, Google Pixel Fold, Google Pixel 8 a Google Pixel 8 Pro. Cena áčkového Pixelu má zůstat stejná, jako v případě Pixelu 6a, což je sympatické, jelikož má dostat několik vylepšení jako je třeba bezdrátové nabíjení nebo 90Hz displej. Ohebný Pixel Fold má pak stát 1 799 dolarů, což v přepočtu asi 41 000 korun. Oba dva telefony se mají odhalit už na konferenci Google I/O, která se většinou koná v květnu.

V říjnu se pak tradičně dočkáme nových vlajek. Základní Pixel 8 má být o něco menší, než současný Pixel 7, zatímco Pixel 8 Pro si zachová stejné rozměry jako Pixel 7 Pro. Pod kapotou má tikat čipset Tensor G3 a nějaké zásadní změny prý nejsou v plánu. Z kraje roku 2023 se ukáže Pixel 8a, jehož osud však závisí na prodejích Pixelu 7a. Pokud jej nakonec uvidíme na pultech obchodů, připlatíme si za něj 50 dolarů.

Řada Pixel 9, která se má odhalit v roce 2024 bude prý zahrnovat hned tři telefony. Základní Pixel 9 si ponechá kompaktní rozměry a kromě Pro varianty se odhalí ještě telefon, který bude mít úplně stejný hardware (tedy i teleobjektiv), bude však o něco menší. Konkrétně má mít úhlopříčku 6,3 palce. Ve stejném roce se pravděpodobně setkáme také s nástupcem ohebného Foldu, což však bude záležet na prodejním (ne)úspěchu. Firma si rovněž pohrává s myšlenkou ohebného Flip telefonu, který by mohl spatřit světlo světa v roce 2025.

Základní Samsung Galaxy S23 se opět podíval do jednoho z benchmarků čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Jaký máte názor na telefony Google Pixel?

Zdroj: GSMArena