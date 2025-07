Google si možná půjčí šikovnou funkci Samsungů. Pixely by mohly zobrazovat všechny důležité informace na jednom místě

Google podle nejnovějších zjištění pracuje na funkci s názvem Gemini Space pro telefony Pixel. Podle informací, které objevil server Android Authority v APK teardownu, by tato novinka mohla představovat proměnu současné funkce At a Glance. Součástí má být nová komponenta s označením Daily Hub, která nápadně připomíná kdysi populární službu Google Now.

Co přesně Daily Hub nabídne?

V objeveném kódu lze najít řetězce, které popisují Daily Hub jako „prostor pro obsah a návrhy, které zjednoduší váš den“. Google pro tuto funkci interně používá kódové označení „subzero“. Vypadá to, že společnost se vrací ke konceptu proaktivního asistenta, který bude uživatelům nabízet relevantní informace ve správný čas – podobně jako to kdysi dělal oblíbený Google Now.

V současnosti mají telefony Pixel na domovské obrazovce a zamykací obrazovce funkci At a Glance (v češtině je označená jako Přehled informací), která zobrazuje základní kontextuální informace. Na rozdíl od běžného widgetu At a Glance, který je dostupný pro všechny Android telefony s aplikací Google, jde o specifickou implementaci pro Pixely, kterou nelze z launcheru odstranit.

Podobnost s novinkou od Samsungu

Co se Gemini Space týče, nelze si nevšimnout podobnosti s funkcemi, které Samsung od začátku letošního roku nabízí na svých vlajkových telefonech. Konkrétně jde o Now Bar, malou pilulku na zamykací obrazovce s živými aktualizacemi aplikací, a Now Brief, celoobrazovkový souhrn dne zobrazující ty nejdůležitější informace.

Now Brief od Samsungu

Google by mohl jít podobnou cestou, přičemž Gemini Space by představovalo komplexnější řešení navazující na odkaz Google Now. Zatím však není jasné, jak přesně bude uživatelské rozhraní vypadat ani kdy se funkce dostane do rukou běžných uživatelů.

Gemini Space není jediná novinka

Gemini Space není jedinou AI funkcí, na které Google pracuje. Pro řadu Pixel 10 společnost chystá také funkci Magic Cue (dříve označovanou jako Pixie nebo Pixel Sense). Podle nedávných úniků, o kterých jsme informovali, půjde o chytrou funkci, která bude proaktivně nabízet relevantní informace a akce na základě toho, co právě děláte ve svém telefonu. Například když vám někdo v chatu položí otázku na číslo letu, Magic Cue ho automaticky vyhledá v Gmailu a nabídne bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

Jak se těšíte na nové AI funkce od Googlu?

Zdroje: Android Authority